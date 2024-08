- Tres personas sucumbieron a los incidentes de apuñalamiento durante el Festival de la Ciudad Solinger.

Un agresor degolló a tres personas e hirió a otras cinco con un cuchillo durante la celebración del 650 aniversario de Solingen en la noche del viernes. El incidente ha sido clasificado como un ataque debido a la naturaleza intencional del asalto. El atacante sigue sin ser identificado y en libertad como a medianoche, sin detalles confirmados sobre su apariencia o ubicación.

"Hasta ahora, no tenemos información sobre el paradero del sospechoso", declaró un portavoz de la policía. Alexander Kresta, portavoz de la policía de Wuppertal, amplió: "Nuestro principal desafío es la falta de detalles sobre el sospechoso. Los testigos oculares que estuvieron cerca de la escena están traumatizados y están siendo atendidos por profesionales mientras se les interroga para obtener más información".

Sin embargo, los investigadores sospechan que un solo sospechoso llevó a cabo el ataque, según todos los testimonios obtenidos hasta ahora. No se ha revelado información sobre cualquier otra persona involucrada.

El atacante logró huir de la escena en medio de la confusión y el pánico que siguió al ataque, según un portavoz de la policía del Ministerio del Interior de NRW. El atacante apuntó al cuello de sus víctimas, que eran asistentes al festival. La investigación en la escena del crimen continúa y los cuerpos aún no han sido identificados. El ataque tuvo lugar en Fronhof, una plaza del mercado en el centro de Solingen.

La policía insta a cualquier persona que observe actividades sospechosas a comunicarse con el número de emergencia 110 en lugar de tomar medidas por su cuenta. La policía de Wuppertal también ha aconsejado a las personas que se alejen del centro de la ciudad de Solingen a través de Facebook.

El Ministro Presidente Hendrik Wüst llegó al lugar y expresó su shock. "De repente, alguien atacó a personas al azar con un cuchillo", dijo. Las víctimas incluyen a una mujer y dos hombres.

La ciudad ha suspendido los dos días restantes del festival de tres días, así como todos los eventos del fin de semana.

El atacante asaltó a peatones al azar alrededor de las 9:37 PM, lo que desencadenó una respuesta masiva de los servicios de emergencia. Al menos un helicóptero está en el aire, numerosos vehículos de emergencia están desplegados y las calles están acordonadas. Oficiales armados están asegurando la escena, con barreras y pantallas erigidas alrededor de la ciudad. Según el "Solinger Tageblatt", los asistentes siguieron las instrucciones de evacuación de manera tranquila y sin pánico. "La gente está impactada pero mantiene la calma", dijo Philipp Müller, uno de los organizadores del evento.

Un periodista del "Solinger Tageblatt" describió la atmósfera como "extraña". Las festividades alegres dieron paso al shock en cuestión de minutos, con visitantes llorosos abandonando la escena.

El alcalde de Solingen, Tim Kurzbach, reaccionó con shock y tristeza. "Esta noche, todos en Solingen estamos impactados, horrorizados y profundamente tristes", escribió en la página de Facebook de la ciudad. "Me parte el corazón pensar que nuestra ciudad ha sido víctima de un ataque. Lloro por aquellos que hemos perdido. Ruego por la pronta recuperación de aquellos que luchan por sus vidas".

El Ministro Presidente Hendrik Wüst describió el ataque como "un acto de violencia brutal y sin sentido". El incidente "ha sacudido a nuestra nación hasta la médula", escribió en la plataforma X. Renania del Norte-Westfalia estaba unida en shock y luto. "En estas horas desafiantes, los corazones y los pensamientos de nuestra nación y más allá están con Solingen", continuó el político de la CDU. Y: "Un agradecimiento sincero a los muchos servicios de rescate y a nuestra policía, que luchan por vidas en estos minutos cruciales".

El Ministro Federal de Salud Karl Lauterbach escribió en la plataforma X: "Esperemos que los servicios de rescate tengan éxito en salvar las vidas de los heridos aún vivos y la policía en capturar al cobarde y despreciable perpetrador en fuga".

En celebración del 650 aniversario de Solingen, comenzó el viernes un "Festival de la Diversidad" que estaba programado para durar hasta el domingo. El anuncio dijo: "Solingen Mitte se transformará en la gran milla del festival: Desde el Neumarkt a través del Fronhof hasta el Mühlenplatz, habrá festividades". Las calles dieron la bienvenida a los visitantes con un programa de música, cabaret, acrobacias, artes y oficios, entretenimiento para niños y mucho más.

Faeser recently proposed strengthening gun regulations

La Ministra del Interior Federal Nancy Faeser (SPD) recently proposed strengthening gun regulations in response to the increase in knife attacks. In public, knives may only be carried up to a blade length of six centimeters, instead of the previous twelve centimeters. There should be a general ban on carrying dangerous switchblades.

In mid-June, a 27-year-old Afghan in Wolmirstedt, Saxony-Anhalt, was shot by police after allegedly stabbing a 23-year-old first and then injuring several individuals at a private EDM garden party. In Mannheim, on May 31, an Afghan injured five members of the Islam-critical movement Pax Europa and a police officer with a knife. The police officer later passed away.

The investigation is currently focused on the single suspect responsible for the attack, as no information about any other potential involvement has been disclosed. Furthermore, the authorities are urging the public to report any suspicious activities directly to the emergency number 110 to aid in the ongoing investigation.

