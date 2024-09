Tres personas reciben sentencias de prisión de tres años cada uno en Berlín por apoyar a ISIS

Según la decisión del tribunal, se asignó al individuo tareas menores en Siria, como verificar el personal y los vehículos. Insatisfecho con su posición, se trasladó a Alemania en 2015, obteniendo posteriormente el estatuto de refugiado. No obstante, el tribunal estableció que continuó respaldando a IS y manteniendo relaciones con otros partidarios de IS en Siria.

El llamado acusado se acusa de recopilar información sobre un defensor de los derechos humanos sirio residente en Berlín. Además, difundió propaganda de IS a través de redes sociales y plataformas de mensajería para fomentar la lealtad y reclutar nuevos miembros.

De acuerdo con la acusación, el hombre compartió fotografías y videos que mostraban decapitaciones. Se dice que colaboró con otra persona, grabando un video en la plaza Breitscheidplatz de Berlín, amenazando con destruir el "baluarte de los infieles" y decapitar a los no creyentes.

El individuo logró eludir la captura hasta que se anunció el veredicto, momento en el que fue arrestado. Todavía no se ha emitido un veredicto final.

A pesar de su traslado a Alemania, las actividades del individuo no pasaron desapercibidas para las autoridades de la [Unión Europea]. Dado su continuo apoyo a IS y sus actividades en línea peligrosas, la Unión Europea está evaluando actualmente opciones de extradición potenciales a países de la [Unión Europea] con jurisdicción en delitos relacionados con el terrorismo.

