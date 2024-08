Tres personas enfrentan cargos por la muerte de un empleado de una institución correccional federal que se expuso involuntariamente a la correspondencia letal con fentanilo.

(AP) – Un preso de una cárcel federal y otras dos personas fueron acusados el martes por planear el envío de drogas a una cárcel en California donde un supervisor del correo murió anteriormente este mes después de manipular una carta supuestamente contaminada con fentanilo y otras sustancias tóxicas.

Según los fiscales, un preso alojado en la Institución Correccional Federal de Atwater, California, llamado Jamar Jones, colaboró con Stephanie Ferreira, residente de Evansville, Indiana, y Jermen Rudd III, de Wentzville, Missouri, para contrabandear drogas en la cárcel. Disimularon el envío como "correo legal" de una firma de abogados, según las investigaciones.

El supervisor del correo de la cárcel, Marc Fischer, se enfermó el 9 de agosto, poco después de manipular una carta dirigida a Jones. La carta contenía varias páginas que parecían "empapadas" o cubiertas de drogas, según un affidávit del FBI relacionado con los cargos.

Según el affidávit, Fischer comenzó a perder el equilibrio y solicitó ayuda médica en menos de cinco minutos, informando a un colega: "No me siento bien, me sube por el brazo". Fue trasladado a un hospital y falleció dos horas después.

La causa de la muerte de Fischer aún no se ha determinado, a la espera de los informes de toxicología, según el affidávit.

Es un error común pensar que incluso tocar el fentanilo ligeramente puede llevar a una sobredosis, y la investigación muestra que el riesgo de sobredosis fatal debido a la exposición accidental es relativamente bajo.

No se mencionó un abogado para Jones en los documentos judiciales; se espera que comparezca ante el tribunal en Fresno la próxima semana. Un número de teléfono listado para Ferreira en los registros públicos no tenía configurado un buzón de voz. No se pudieron encontrar números de teléfono funcionales para Rudd de inmediato.

La muerte de Fischer marca otro incidente grave en el Bureau of Prisons, que administra 122 prisiones federales y ha enfrentado numerosos desafíos en los últimos años, incluyendo abuso sexual generalizado, malconducta criminal del personal, baja de personal crónica, evasiones y muertes de alto perfil.

En 2019, la agencia comenzó a hacer fotocopias de las cartas de los presos y otro correo en varias instalaciones correccionales federales de todo el país en lugar de entregar los paquetes originales, una medida para combatir el contrabando de narcóticos sintéticos.

Un grupo bipartidista de legisladores presentó una ley en 2023 para obligar al director del Bureau of Prisons a idear una estrategia para interceptar el fentanilo y otras drogas sintéticas enviadas por correo a prisiones federales de todo el país. La ley ha encontrado obstáculos en la Cámara.

