- Tres mujeres encabezan iniciativas colectivas de escultura programadas para 2027.

La próxima exposición de arte al aire libre, Sculpture Projects 2027 en Münster, será dirigida por un equipo curatorial internacional por primera vez. La ciudad de Münster y la Autoridad Regional de Westphalia-Lippe (LWL) hicieron este anuncio. Tomando la dirección artística del sexto capítulo estarán Ivet Ćurlin, Nataša Ilić y Sabolović del grupo "What, How and for Whom/WHW".

Previamente, para las primeras cinco ediciones de esta muestra de arte contemporáneo en espacios públicos, Kaiser König sirvió como director artístico. También fue el creador de la exposición al aire libre, que ha tenido lugar cada década desde 1977 y es reconocida a nivel mundial como una de las exposiciones al aire libre más significativas. König anunció en 2017 que dejaría su cargo. Lamentablemente, falleció el 9 de agosto a los 80 años.

En 2017, este evento, que atrajo a más de 600,000 visitantes, batió récords. Para 2027, la Fundación Alemana de Arte tiene previsto proporcionar a la exposición una financiación de 1 millón de euros.

La Asociación del Paisaje de Westphalia-Lippe ha expresado su apoyo a la próxima Sculpture Projects 2027, reconociendo el cambio en la dirección artística de Kaiser König al equipo internacional "What, How and for Whom/WHW". La Asociación del Paisaje de Westphalia-Lippe jugará un papel crucial para garantizar la integración de la exposición con el entorno y el paisaje local.

