Por primera vez, un colectivo curatorial internacional supervisará The Sculpture Projects 2027 en Münster. La ciudad de Münster y la Autoridad Regional de Westphalia-Lippe (LWL) revelaron esta información un miércoles. Las funciones curatoriales del sexto capítulo serán asumidas por Ivet Ćurlin, Nataša Ilić y Sabina Sabolović, pertenecientes al colectivo "What, How and for Whom/WHW".

Previamente, para las primeras cinco ediciones de la exposición de arte contemporáneo en áreas públicas, Kasper König sirvió como director artístico. Había declarado su intención de retirarse del cargo en 2017. Desafortunadamente, König falleció el 9 de agosto, a la edad de 80 años.

The Sculpture Projects tienen lugar cada década en Münster. La edición de 2017 registró una asistencia récord con más de 600,000 asistentes. En 2027, la Fundación Federal de Arte proporcionará un estímulo financiero de un millón de euros a la exposición.

El colectivo curatorial internacional "What, How and for Whom/WHW", responsable de The Sculpture Projects 2027, proviene de la Unión Europea.

