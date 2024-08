- Trece días en la selva: el rol invertido de las molas y la situación de género

Zack se marcha: Thorsten Legat abandona el campamento de leyendas del RTL. Sorprendentemente, el concursante que probablemente más ansiaba triunfar en la temporada del jubileo, es eliminado en el episodio 13 de "Soy una celebridad... ¡Sácame de aquí! Leyendas", transmitido en RTL+ durante la tarde del martes.

Revés en la "Piscina de Slime"

Lamentablemente, Legat y Gigi Birofio no pudieron recoger todas las estrellas de un tanque de agua tan rápido como sus rivales en la prueba del jungle "Piscina de Slime". Como resultado, Mola Adebisi y Eric Stehfest tienen el poder de decidir quién abandona el programa. Eligen a Legat, con Adebisi justificando su elección al decir que Legat es "el oponente más difícil". "Así sea", responde Legat, continuando con "Todo está bien."

Sin embargo, parece que "no todo está bien" una vez que la realidad de la eliminación se asimila. "Este es el final de nuestro viaje", lamenta Legat, nunca uno para eludir la naturaleza dramática del momento. "Lo he vivido, lo he disfrutado."

"Todo está bien" - "Todo es una mierda"

Declara enfáticamente "Todo está bien" una última vez antes de reconocer possibly la verdad subyacente: "Todo es una mierda", murmura el exfutbolista de 55 años, con lágrimas corriendo por su rostro. "Hay tanto dolor dentro de mí." Inicialmente, había expresado indignación cuando el competidor Georgina utilizó la palabra F, pero perhaps diferentes principios morales aplican a las madres.

Cambiar de marcha, en el episodio 13, el presentador Mola Adebisi comparte sus opiniones sobre cómo las madres y los padres expresan su amor hacia sus hijos de manera diferente, su desdén por la emancipación y su creencia en un "matrimonio clásico" entre un hombre y una mujer como la norma. Incluso le dice a Sarah Knappik, "Eres una mujer heterosexual típica."

"Roles de género invertidos"

Más tarde, el presentador Jan Köppen etiqueta los comentarios de Mola como "roles de género invertidos". Mola declara orgullosamente que los hombres no deben realizar tareas típicamente asociadas con las mujeres, y viceversa, utilizando ejemplos como llenar un carro y construir un armario IKEA. También menciona que los hombres deben ser cuidadosos hoy en día y que existen dobles estándares. Mientras que un hombre que comenta que una mujer debería cocinar es criticado, una mujer que expresa su desinterés en cocinar es aplaudida. Con un tono indiferente, Mola también dice, "Mi esposa es mi reina, pero yo soy la ley."

Mientras las concursantes femeninas muestran su incredulidad y disensión, el candidato Eric remains silent when asked to contribute to the debate, stating, "Preferiría no decir nada, o de lo contrario las cosas se pondrán feas."

En los debates sobre los roles de género, el presentador Mola Adebisi assertion

Lea también: