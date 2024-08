- Travis Scott arrestado después de una pelea.

El rapero Travis Scott (33) fue arrestado temprano el viernes por la mañana por la policía de París. Según el diario parisino "Le Parisien", citando fuentes policiales, los oficiales fueron llamados al Hotel George V en el 8º arrondissement alrededor de las 5 a.m. debido a presuntas alteraciones violentas que involucraban a un recepcionista.

Scott supuestamente estaba intoxicado y fue puesto en una celda de desintoxicación. Debido a su nivel de alcohol en sangre, el rapero aún no estaba en condiciones de ser interrogado horas después. La revista "Valeurs Actuelles" informó inicialmente que Scott había tenido una discusión con su guardaespaldas en el hotel.

El de 33 años fue un invitado destacado en los Juegos Olímpicos el jueves por la noche (8 de agosto). Observó el partido semifinal de baloncesto masculino entre Serbia y EE. UU., que ganó el equipo de EE. UU., que incluía a las estrellas de la NBA LeBron James (39), Stephen Curry (36) y Kevin Durant (35). Scott observó el partido intenso en la audiencia junto a su colega rapero Quavo (33).

Arresto en Miami

En junio, Travis Scott, cuyo nombre real es Jacques Berman Webster II, fue arrestado en la metrópolis estadounidense de Miami. Según la revista estadounidense "People", Scott fue encontrado en un estado de embriaguez por oficiales de policía y finalmente fue arrestado por embriaguez pública y allanamiento de morada después de ignorar las órdenes directas de la policía.

Scott supuestamente admitió haber bebido alcohol más tarde a la policía. "Es Miami", supuestamente comentó. Según "TMZ", se han retirado los cargos de embriaguez pública, pero aún queda un cargo de allanamiento de morada, que se resolverá el 10 de septiembre.

Travis Scott, quien tocó conciertos en Alemania como parte de su "Circus Maximus World Tour" en julio, tiene dos hijos con Kylie Jenner (26), la hija Stormi (6) y el hijo Aire (2).

Travis Scott, quien Recently was recently involved in an alleged violent altercation in Paris, had a previous run-in with the law in Miami. In June, he was arrested for public intoxication and trespassing after ignoring direct police orders.

Despite his history of alcohol-related incidents, Travis Scott continued to be a prominent figure at the Olympic Games in Paris, watching the men's basketball semifinal with his rap colleague Quavo.

