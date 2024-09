Travis Kelce tiene como objetivo ofrecer alegría en la escena de Hollywood, con su ambición de lograr esto.

"Vamos a hacerlo", dice en el promo, pero no fue tan sencillo, como reveló Aaron Eanes, su manager, recientemente a CNN.

"La gente no consideraba a los tight ends como 'talentosos' en ese entonces, así que era más como, 'Si quieres estar en el mundo del entretenimiento, tienes que hacer algo inesperado pero también algo que te dé la oportunidad de aprender'", recordó Eanes haberle dicho a Kelce.

Ahora sabemos que Kelce no encontró una pareja romántica a largo plazo, pero sí ganhou la experiencia necesaria para comenzar a incursionar en Hollywood.

Eanes y su hermano gemelo Andre, quien también maneja a Kelce, lo han conocido desde que era estudiante en la Universidad de Cincinnati y han ayudado a transformar la carrera comercial de Kelce y sus poursuite en Hollywood, desde la televisión realidad hasta la realidad verdadera. Si bien siempre fue un objetivo ambicioso, Eanes dijo que es fácil animar a Kelce, quien no ha cambiado mucho desde los primeros días de su asociación.

"Todavía es el mismo tipo despreocupado que simplemente disfruta la vida... Está muy arraigado en quien es", dijo Eanes.

Han pasado casi ocho años desde que Kelce apareció en E!, pero Eanes dijo que el jugador de fútbol finalmente está en un lugar donde sus poursuite en Hollywood están guiadas por sus intereses innatos.

"Travis hará lo que Travis quiera hacer", dijo Eanes, riendo.

A medida que Kelce sigue consolidando su status como uno de los estrellas más comentados en la NFL, sus agentes trabajan arduamente para establecerlo para el éxito en Hollywood durante la temporada baja - y su futuro posterior al fútbol, sea cuando sea.

"Tenemos muchas otras oportunidades que lo mantienen emocionado. thus creo que ultimately, cuando decida dejar de jugar, todavía estará muy ocupado si quiere", dijo Eanes.

Entretanto, aquí está lo que Eanes está diciendo sobre adónde ha estado Kelce, qué está haciendo ahora y adónde va en la meca del cine.

‘Moonbase 8’ (2020)

Después de "Catching Kelce", Kelce no tomó ningún trabajo fuera del campo de fútbol hasta 2020.

Según Eanes, querían tomarse un descanso para recalibrar.

"Queríamos esperar por un proyecto que estuviera más en línea con lo que él querría hacer, que era comedia guionada y comedia", dijo Eanes.

Entró "Moonbase 8", la comedia espacial de Showtime y A24 que protagonizó Tim Heidecker, Fred Armisen y John C. Reilly. El cameo de Kelce en el episodio piloto fue breve, ya que su personaje - una versión satírica de sí mismo - fue asesinado a la mitad del episodio.

A pesar de ello, fue una experiencia invaluable para Kelce.

"El hecho de poder trabajar con Armisen, Heidecker y Rielly y aprender de ellos en el set le dio otra idea de lo que se necesitaría para estar en el negocio", dijo Eanes.

‘New Heights’ podcast (2022)

Kelce ha sido coanfitrión del podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce" con su hermano, el exestrella de los Philadelphia Eagles Jason Kelce, desde 2022. Ahora en su tercera temporada, los hermanos Recently firmaron un acuerdo multimillonario para llevar el podcast a Amazon's Wondery, un trato que Eanes ayudó a concretar.

"Queremos asegurarnos de ser grandes socios. Queremos asegurarnos de hacer un buen trabajo al entregar valor a Wondery y luego hacer crecer esa propiedad", dijo Eanes.

Entregar valor es tan importante para Kelce como entregar autenticidad, lo que es fácil cuando eres copresentador de un programa con tu hermano.

El podcast, dijo Eanes, "le ha permitido estar más cerca de su hermano de lo que nunca ha estado".

‘Saturday Night Live’ (2023 y 2024)

Un mes después de que los Kansas City Chiefs ganaran el Super Bowl el año pasado, Kelce subió al escenario del Studio 8H para hacer su debut como anfitrión en "Saturday Night Live".

Fue un momento emocional para Kelce, quien dijo durante su monólogo que creció viendo el programa de comedia de sketches de larga data con su madre, Donna Kelce.

"Y estar de pie en este escenario, uf... Pretty surreal", dijo Kelce, emocionándose.

El sueño de Kelce de ser anfitrión de "SNL" se remonta a su amor por la comedia, según Eanes.

"Es un gran fan de la comedia, es un gran fan de las películas. Es un gran fan de simplemente entretenimiento y traer alegría a las personas", dijo él. "Así que ya sea que lo veas jugar en el campo, o lo veas en ‘SNL’ o si lo ves en su podcast, al final del día, es solo una manera de mostrar su personalidad".

La próxima vez que Kelce apareció en "SNL" fue en octubre, apareciendo en un breve cameo junto a su entonces novia Swift.

‘Grotesquerie’ (2024)

Kelce ha hablado anteriormente sobre su interés en la comedia y cómo está más interesado en buscar roles en el espacio de comedia guionada. Así que cuando se anunció que había sido elegido para "Grotesquerie", una nueva película de terror de Ryan Murphy, a algunos les sorprendió un poco.

"Estaba emocionado por el desafío de un drama que nunca había hecho", dijo Eanes sobre la decisión de Kelce de asumir el papel en la próxima oferta de pesadillas de Murphy.

La atracción también fue colaborar con un productor de Hollywood similar a Murphy, a quien Eanes creía que Kelce estaba en buenas manos debido a la "alta participación en el proceso y una visión clara para el nuevo talento" de Murphy.

Dado su nivel de implicación, hay una sensación de protección, agregó. "Como resultado, puedes vivir verdaderamente libremente, de manera insólita, para explorar y lograr lo que sea necesario."

'Más listo que una celebridad' (2024)

En octubre, los espectadores podrán ver a Kelce en su próximo papel importante como presentador cuando 'Más listo que una celebridad' se estrena en Prime Video.

Esta oportunidad tenía más valor sentimental para Kelce que otras.

"Le gustaban los programas de juegos de niño", explicó Eanes. "Así que supongo que se trata de cumplir un sueño de infancia de ser presentador de un programa de juegos".

Kelce ha expresado abiertamente su amor por los programas de juegos, mencionando en un episodio de 'New Heights' que sus programas favoritos de niño eran 'The Price is Right' y 'Family Feud'.

"Siempre he aspirado a formar parte de ellos, ya sea como concursante o presentador", agregó Kelce.

Reboot de 'Happy Gilmore 2'

El podcast de Kelce le dio una plataforma sólida. En consecuencia, cuando expresó públicamente su interés en formar parte de la secuela de Adam Sandler 'Happy Gilmore', Sandler lo notó.

Sorprendentemente, Kelce y Sandler fueron los iniciadores de su cameo en 'Happy Gilmore 2'.

"Hablaron con Sandler", confirmó Eanes con una risa, agregando que la conversación tuvo lugar después de que Kelce hubiera aceptado aparecer en la película.

Al igual que el público, Eanes mencionó que Kelce había sido fan de las películas de Sandler de niño, lo que hizo que conectar con Sandler para la secuela fuera un momento significativo que Kelce consideró un "sueño hecho realidad".

Sandler está previsto para protagonizar y coescribir la muy esperada secuela de la comedia de golf de 1996, que se estrenará en Netflix. Sin embargo, aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento.

"Vamos a pasarlo en grande porque la escena en la que estás es con tantos golfistas renombrados. Va a ser genial", le dijo Sandler a Kelce durante un reciente episodio de 'New Heights'. "Vas a ser muy divertido".

En última instancia, la televisión reality resultó ser el trampolín que Kelce necesitaba. Pero Eanes bromeó diciendo que no tiene intención de volver a ella.

"No necesitas un programa para estar al tanto de lo que hace".

A pesar de su éxito inicial en la televisión reality, la verdadera pasión de Travis Kelce está en la comedia y el entretenimiento guionizado. Eanes y su hermano han trabajado incansablemente para ayudar a Kelce a transición de la televisión reality a papeles guionizados, consiguiéndole un contrato multimillonario para copresentar el podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce" en Amazon's Wondery.

El amor de Kelce por la comedia finalmente lo llevó a aparecer en Saturday Night Live, una oportunidad que encontró profundamente emocionante y satisfactoria. Sus apariciones en SNL destacan su capacidad para traer alegría a la gente a través del entretenimiento.

