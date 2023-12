Travis Kelce revela el dulce regalo de Navidad que le hizo Austin, el hermano de Taylor Swift

Austin es hermano de Taylor Swift, y acompañó a su hermana superestrella el día de Navidad a principios de esta semana vestido de Papá Noel para un partido de fútbol en el que jugaba Kelce, el novio de la cantante de "Karma".

En un episodio especial del viernes del podcast de Kelce y su hermano Jason "New Heights with Jason and Travis Kelce", Travis dijo que Austin "me hizo sentir como un niño porque su regalo para mí fue directamente de la bolsa".

"Estaba en el saco de Papá Noel, uf, [él] lo sacó y me entregó un VHS de mi película de fútbol favorita de todos los tiempos", añadió Kelce. "Santa lo mata".

¿Y cuál fue el regalo del Papá Noel no tan secreto?

Una copia en VHS de "Pequeños gigantes", una película de 1994 sobre dos hermanos rivales en equipos juveniles de fútbol americano.

Es una de las favoritas de Kelce, que jugó contra su hermano Jason y sus Philadelphia Eagles en la Super Bowl a principios de este año.

En el podcast del viernes, a los hermanos futbolistas se les unió la esposa de Jason, Kylie, quien dijo que su elección para la persona que "llevó su juego a nuevas alturas navideñas" fue Austin Swift, de 31 años, cuando se disfrazó de Santa Claus.

"Fue un compromiso total", dijo Travis Kelce sobre el disfraz. "Y lo hizo genial".

Fuente: edition.cnn.com