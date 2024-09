Travis Kelce exhibe un comportamiento introvertido en presencia de Taylor Swift.

En junio, tiene lugar un evento extraordinario en el estadio de Wembley de Londres: Taylor Swift se toma una selfie detrás del escenario con su novio Travis Kelce, el príncipe Guillermo y dos de sus hijos. Según la madre de Travis, Donna Kelce, esta fue una situación extraordinaria para la estrella del fútbol americano.

Conocido por su exitosa carrera en el fútbol americano y por salir con una de las mayores estrellas del pop del mundo, Taylor Swift, este encuentro con el príncipe Guillermo fue todo menos típico para Travis. En una entrevista con "Extra", Donna compartió que el encuentro con el miembro de la realeza británica y dos de sus tres hijos fue "una de las cosas más geniales" para Travis. El príncipe Guillermo, que cumplió 40 años, asistió al concierto de apertura de Taylor Swift en el estadio de Wembley de Londres, acompañado por su hija Charlotte y su hijo George. Detrás del escenario, los tres miembros de la realeza conocieron a la cantante y a su novio, Travis Kelce, y captaron el momento en selfies. Al día siguiente del concierto, Swift publicó una foto en Instagram, deseando "¡Feliz cumpleaños, amigo! Los conciertos de Londres comenzaron de manera increíble". El futuro rey también compartió una foto, pero Travis Kelce no aparecía.

"¿Quién no encaja aquí?"

A pesar de la experiencia increíble, Travis se sintió un poco fuera de lugar en el encuentro, reveló su madre. Pensó, "Cuando conoces a personas así, como los miembros de la realeza o Paul McCartney o Hugh Grant... te preguntas, ¿Quién no pertenece a esta foto? ¿Por qué estoy aquí y por qué se me permite hablar con estas personas? Simplemente no parece correcto". Donna agregó que su hijo maneja bien estas situaciones, siendo un "chico bastante amigable".

Travis habló sobre este encuentro real en su podcast "New Heights", describiendo a Guillermo como "genial" y "grande" de conocer. Apreció la oportunidad, llamándola una "verdadera alegría" de conocerlo a él y a sus hijos. Sin embargo, al principio había estado indeciso sobre cómo saludar a los miembros de la realeza, preguntándose si debía hacer una reverencia, una cortesía o simplemente comportarse como un "americano idiota" y estrecharles las manos.

Travis disfruta con frecuencia cantando las canciones de ♪ Taylor Swift ♪ en su coche. Durante la selfie posterior al concierto, Travis se paró orgulloso junto a ♪ Taylor Swift ♪ y la familia real.

