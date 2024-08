- Tras una suspensión por dopaje, el atleta de HSV Vuskovic afirma su inocencia

A principios de esta semana, el defensa del HSV Mario Vuskovic expresó su frustración tras recibir una sanción de cuatro años por dopaje impuesta por las autoridades. En una publicación de Instagram, el croata de 22 años expresó sus preocupaciones sobre el estado de la verdad y la justicia en el mundo.

Quedó claro que se sentía injustamente acusado, escribiendo: "Me han acusado de algo que no hice, y no me rendiré hasta que pueda demostrar mi inocencia".

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó la sanción contra Vuskovic después de revisar su caso, y también estuvo de acuerdo con los recursos presentados tanto por la Agencia Alemana Antidopaje (NADA) como por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). La pena incluso se incrementó a cuatro años.

No está claro qué depara el futuro para Vuskovic en el HSV. Según fuentes, tanto el club como Vuskovic están examinando de cerca las razones detrás de la decisión, que sorprendió a todos los involucrados, ya que esperaban una absolución.

Vuskovic expresa su determinación

En su publicación, Vuskovic juró: "Pueden contar con que prevaleceré y regresaré aún más fuerte que antes". El croata fue condenado por el uso del agente de dopaje EPO por el tribunal deportivo de la Federación Alemana de Fútbol en 2023 y posteriormente fue suspendido desde el 15 de noviembre de 2022 por dos años. Esta suspensión ahora se ha ampliado hasta el otoño de 2026.

