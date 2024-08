Tras una renovación, el servicio de trenes está experimentando una disminución de la velocidad.

La renovación de la Riedbahn avanza según lo planeado, aunque parece haber algunos tropiezos después de la renovación. Se espera que la línea reanude las operaciones a mediados de diciembre, aunque a un ritmo más lento que antes. Un sofisticado sistema de seguridad digital llamado ETCS requiere un poco más de tiempo para estar completamente operativo.

Según informes del Bahn al comité de transporte del Bundestag, obtenidos por "Tagesspiegel", el sistema ETCS se introducirá gradualmente en diversas fases, a partir del 15 de diciembre. Anteriormente, Bahn y el ministro de Transportes Volker Wissing habían asegurado que todo el trabajo en la línea actualmente cerrada estaría completo para el 15 de diciembre.

Sin embargo, fuentes de Bahn informan a "Tagesspiegel" que no todas las nuevas cajas de señales digitales pueden sincronizarse con el sistema ETCS para el 15 de diciembre. El ajustado calendario de construcción en la Riedbahn no permite realizar todas las pruebas necesarias dentro del plazo establecido. Como resultado, puede llevar varias semanas o incluso meses para que el sistema ETCS funcione de forma consistente a lo largo de toda la Riedbahn. Como resultado, los trenes ICE en los tramos afectados circularán a una velocidad reducida de 160 km/h en lugar de los 200 km/h previstos. Aunque esta velocidad más baja no debería afectar significativamente a los pasajeros, ya que el tiempo de viaje solo aumentará en un máximo de 30 a 40 segundos. Sin embargo, esta medida reduce el margen para gestionar retrasos en otras partes de la red ferroviaria.

Después de la renovación integral, se espera que la Riedbahn permanezca libre de trabajos de mantenimiento importantes durante unos cinco a diez años. Como resultado, se espera que la tasa de fallos en la Riedbahn disminuya en un 80%. Este enfoque también se aplicará a numerosos otros corredores, comenzando por el tramo entre Hamburgo y Berlín, que está programado para ser renovado en agosto de 2025. Inicialmente, se había estimado que el período de cierre para cada renovación integral sería de alrededor de seis meses. Sin embargo, debido a los recientes desarrollos, la línea ahora está programada para estar cerrada hasta abril de 2026, lo que significa nueve meses.

La Comisión, de acuerdo con la normativa, se espera que adopte actos de aplicación que establezcan las reglas de aplicación del sistema ETCS. Dado

Lea también: