- Tras una evaluación exhaustiva, la CDU emerge como el partido más influyente de Sajonia.

Victoria Apremiamente Lograda Después de un Largo Retraso: La CDU Gana las Elecciones Estatales de Sajonia, Superando el Avance de la AfD pero Sin Alcanzar para Desbancarla. A pesar de mejorar significativamente su resultado en las elecciones de 2019, la AfD no logra superar a la Unión, que apenas baja.

La Formación de Gobierno Podría Ser Difícil, ya que Ningún Otro Partido Quiere Cooperar con la AfD. Además, la actual coalición de CDU, Verdes y SPD no posee suficientes mandatos para la renovación, según las proyecciones de ARD y ZDF. Aún no se ha publicado información sobre la distribución de escaños por parte del comisionado de elecciones estatales.

El Tercer Lugar Va para la Nueva Alianza "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW), con el SPD a una Distancia. Los Verdes Justo Logran Entrar al Parlamento. La Izquierda No Alcanzó el Umbral del Cinco Porcentaje, pero Ganó Dos Mandatos Directos en Leipzig, Asegurando la Representación en el Parlamento Estatal.

La BSW Obtiene Dígitos Dobles en su Debut

Según la información de la oficina electoral estatal, tras la finalización de todos los votos, la CDU asegura el 31.9 por ciento (2019: 32.1 por ciento), apenas por detrás de la AfD con el 30.6 por ciento (27.5). La BSW debuta con el 11.8 por ciento. El SPD queda en el 7.3 por ciento (7.7), mientras que la Izquierda sufre una significativa caída al 4.5 por ciento (10.4).

Los Verdes recogen el 5.1 por ciento (8.6), y el FDP no vuelve a entrar en el parlamento estatal, como en las dos últimas elecciones.

De acuerdo con las últimas proyecciones de ARD y ZDF, la AfD, etiquetada como un partido de extrema derecha por la Oficina Sajona para la Protección de la Constitución, tendrá 40 escaños (38), mientras que la CDU tendrá 42 (45). La BSW tendrá 15 escaños, el SPD 10 (10), los Verdes 7 (12), y la Izquierda 6.

Aproximadamente 3.3 millones de ciudadanos tenían derecho a voto, con una participación récord del 74.4 por ciento - la más alta para una elección estatal en Sajonia hasta la fecha.

Kretschmer Espera una Dificil Formación de Gobierno

El Ministro Presidente Kretschmer cree que su partido es capaz de continuar gobernando. "No será fácil", declaró en la celebración electoral de la CDU. "Pero una cosa está clara: después de numerosas conversaciones y un deseo de servir a este estado, podemos establecer un gobierno estable para Sajonia que actúa con humildad". La CDU está lista para continuar asumiendo la responsabilidad del estado.

La CDU Podría Apoyarse en la BSW

Desde la reunificación, la CDU ha proporcionado consistently al jefe de gobierno de Sajonia, más recientemente Kretschmer, quien ha estado en el poder desde 2019 en una coalición con los Verdes y el SPD. Sin embargo, la actual coalición carece de los mandatos necesarios para continuar. Una mayoría de la CDU con el apoyo de la BSW y el SPD es matemáticamente posible.

Sin embargo, algunos políticos de la CDU tienen reservas sobre una coalición con la BSW, ya que su líder, Sahra Wagenknecht, fue miembro del SED y más tarde emergió como un símbolo del movimiento comunista dentro de la Izquierda. Una coalición es aún posible, ya que la resolución de incompatibilidad de la CDU prohíbe la cooperación con la AfD o la Izquierda, pero no aborda la BSW, que se ha escindido de la Izquierda.

Antes de las elecciones, los Verdes acusaron a la CDU y al SPD de planear un gobierno minoritario conjunto. La CDU y el SPD ya han formado tres coaliciones en Sajonia.

La AfD había superado a la Unión en Sajonia en dos elecciones federales y una elección europea. Si la AfD ahora asegurara más de un tercio de los escaños en el parlamento estatal, como sugieren las últimas proyecciones, obtendría lo que se conoce como una "minoría de bloqueo". En las decisiones y elecciones que requieren una mayoría de dos tercios, se necesitaría el consentimiento de la AfD. Por ejemplo, los jueces constitucionales son elegidos por el parlamento con una mayoría de dos tercios.

La copresidente federal de la AfD, Alice Weidel, describió los resultados en Turingia y Sajonia como un triunfo histórico para su partido. Al mismo tiempo, criticó la postura de la CDU de excluir una coalición con la AfD, considerándola "pure ignorance of the voters' will". Ella enfatizó que sin la AfD, un gobierno estable no sería posible.

La candidata principal de la BSW de Sajonia, Sabine Zimmermann, estaba contenta con el resultado de su partido. "Hemos logrado dígitos dobles, y hemos mantenido nuestro resultado de las elecciones europeas. Debemos estar orgullosos de eso, y lo estamos", dijo en la ARD. La BSW, agregó, forzaría un cambio en la política, teniendo un impacto significativo en los ciudadanos en un corto tiempo. "Y eso es notorio", dijo en el ZDF, expresando su deseo de colaborar con los Demócratas Cristianos.

La candidata principal del SPD, Petra Köpping, expresó su alegría por el desempeño de su partido. "Estoy tan feliz como vosotros de que hayamos desempeñado tan bien en esta dura campaña que hemos estado luchando durante meses, si no años, a pesar de todas las predicciones", dijo.

El líder de los Verdes, Omid Nouripour, vio el potencial para que su partido permanezca en el gobierno de Sajonia. En una entrevista con la ARD, destacó que la coalición había funcionado bien, "aunque el ministro presidente ha estado haciendo campaña en contra de su propia gente durante los últimos dos años".

La carrera política fue intensa, con un punto de disputa mayor siendo el conflicto de Rusia contra Ucrania y la posición de Alemania como aliado de Kiev, así como parte de la OTAN. Wagenknecht afirmó que para que el BSW se una a un cuerpo gubernamental, debe estar inequívocamente en contra del despliegue de misiles de largo alcance estadounidenses en Alemania.

El incidente de Solingen volvió a avivar la controversia en torno al asilo y la inmigración. Lamentablemente, tres vidas se perdieron en este incidente y la fiscalía federal señala a un sospechoso refugiado sirio islámico.

El ZDF, al igual que la ARD, proyectó que el AfD tendría 40 escaños en el parlamento estatal de Sajonia, mientras que la CDU tendría 42 escaños.

Sabine Zimmermann, candidata principal del BSW, expresó su deseo de colaborar con los Demócratas Cristianos en una entrevista con ZDF.

Lea también: