- Tras una controversia por dopaje, Sinner decide separarse de sus administradores.

Jannik Sinner está lidiando con las repercusiones personales que siguen a la controversia que rodeó su exoneración tras dos violaciones de doping antes del US Open. Anunció en una conferencia de prensa que ha puesto fin a su colaboración con el entrenador Umberto Ferrara y el fisioterapeuta Giacomo Naldi.

En una confesión sincera, el jugador de 23 años expresó: "Dado estos errores, no puedo encontrar la fe para seguir trabajando con ellos. He estado lidiando con numerosos desafíos recientemente, y ahora que el veredicto está fuera, solo necesito un poco de tiempo para respirar".

El legendario jugador de tenis Boris Becker elogió la decisión en X, llamándola "una elección inteligente".

Después de dos pruebas positivas en marzo para la esteroide anabólico prohibido Clostebol y una suspensión provisional, Sinner fue absuelto por un tribunal imparcial, según el organismo regulador del tenis ITIA. Sinner argumentó convincentemente que la sustancia prohibida fue ingerida debido a un masaje.

Se informaron informes de que Naldi se había cortado el dedo y lo había tratado con spray Trofodermin, que contiene Clostebol. Naldi había obtenido esto de Ferrara. Sinner expresó su gratitud hacia ambos por su colaboración de dos años, reconociéndolo como un período desafiante para él y su equipo - "y todavía lo es".

El caso de Sinner y su gestión por parte de los organismos rectores es un tema candente en este año final del Grand Slam. Alexander Zverev mantiene que su relación amistosa con uno de sus principales rivales sigue indemne. "No tengo una opinión al respecto ya que no tengo suficiente información", declaró el medallista olímpico de tenis de 2021 en Nueva York. "Jannik es una persona fantástica que conozco fuera de la cancha. Nuestra relación siempre ha sido fuerte y eso no cambiará".

Zverev encontró un aspecto "un poco peculiar": la divulgación pública de la absolución y las pruebas positivas por parte de la ITIA, que ocurrió en el mismo día. La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) tiene la intención de revisar la decisión meticulosamente y retiene la autoridad para impugnarla ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana, si es necesario.

Sinner, como el jugador cabeza de serie, comenzará en el US Open, que comienza el lunes. Recientemente ganó el torneo Masters-1000 y venció a Zverev en las semifinales en su camino hacia el título.

Después de poner fin a sus colaboraciones debido a la pérdida de fe, Sinner mencionó que necesita tiempo para recuperarse de los desafíos recientes y del resultado de la controversia. Con su debut en el US Open como cabeza de serie, Sinner busca mantener su forma y continuar su racha de victorias.

Lea también: