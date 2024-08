Tras un incidente de apuñalamiento, se detuvo en el campamento de refugiados.

Tras el incidente de apuñalamiento en Solingen, las autoridades policiales detuvieron a un individuo en un centro de refugiados local. La policía está investigando posibles vínculos con el crimen, según informó un portavoz policial.

Antes de la detención, se habían recibido pistas que llevaron a las operaciones policiales actuales. También se desplegó un equipo de operaciones especiales y el área fue asegurada por un centenar de oficiales.

Según Bild, el sospechoso de 15 años fue detenido poco después del incidente, dominado en su propia residencia por la unidad SEK. La conexión entre el menor y el crimen está siendo investigada en este momento. Spiegel informó que el individuo detenido es un nacional de Kirguistán que vive en un centro de refugiados y, actualmente, se niega a cooperar con los interrogatorios.

Estado Islámico asume la responsabilidad del ataque

En este momento, las autoridades no creen que el joven de 15 años sea el verdadero autor del crimen. Solo se sospecha de él por no informar sobre planes criminales. Según los testimonios de los testigos, una persona no identificada discutió planes que podrían estar relacionados con el crimen con el adolescente poco antes de que ocurriera el ataque, como mencionó el Jefe del Fiscal del Estado, Markus Caspers.

La organización terrorista conocida como Estado Islámico asumió la responsabilidad del ataque con cuchillo en Solingen a través de un comunicado de su agencia de medios, Amaq. "El individuo responsable del ataque a la reunión cristiana en Solingen, Alemania, ayer, fue un soldado del Estado Islámico, quien llevó a cabo el ataque en venganza por los musulmanes en Palestina y en todo el mundo", decía el comunicado. Sin embargo, no hay pruebas concretas que confirmen que el IS estuvo directamente involucrado en el ataque.

