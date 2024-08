- Tras las promesas de ayuda al Grupo Meyer

El astillero Rostock Neptun, propiedad del Grupo Meyer, ha manifestado su apoyo a la ayuda esperada para la histórica compañía naviera de Papenburg. Según Thomas Behrens, presidente del consejo de obras, en una entrevista posterior a una reunión del astillero Neptun con la Agencia de Prensa Alemana, si la Canciller promete apoyo, no puede ser revocado.

Las señales políticas del gobierno federal y Baja Sajonia a Meyer Werft son vitales para el sitio de Rostock. "Estábamos al borde, nuestra tensión. Las nubes tormentosas que pendían sobre Papenburg y ahora se disipan, también pendían sobre Rostock debido a nuestras conexiones estructurales con Papenburg", expresó Behrens.

Durante la reunión del astillero Neptun el lunes, asistieron Bernd Eikens, CEO del Grupo Meyer, Stephan Schmees, futuro director del astillero Neptun, y el Ministro de Economía de MV, Jochen Schulte (SPD). Se informó que alrededor de 350 empleados asistieron desde la plantilla.

Behrens elogió públicamente en la reunión el anuncio del gobierno estatal de Mecklemburgo-Pomerania Occidental de contribuir a la construcción de plataformas convertidoras para la energía eólica offshore en Warnemünde con garantías. El astillero Neptun y el constructor belga de acero Smulders han optado por colaborar en este proyecto. Una parte del astillero Warnow, perteneciente al arsenal naval, proporcionará espacio para la producción.

A pesar de numerosos pedidos, Meyer Werft enfrentó una crisis existencial debido a los escalados costos de energía y materias primas. Scholz recently expressed support to the shipyard at a meeting in Papenburg. There are discussions about the federal government and Lower Saxony temporarily taking part in the shipyard, but no financial commitment from MV to the Meyer Group is on the table.

El financiamiento del gobierno federal y Baja Sajonia podría ayudar significativamente a las operaciones navieras en el sitio de Rostock. El apoyo financiero podría ayudar a aliviar las presiones causadas por los costos creciente

