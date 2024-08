- Tras las elecciones, Schweinsburg se involucrará en conversaciones con todas las partes involucradas.

Antes de las elecciones estatales en Turingia, el día previo, Martina Schweinsburg, la administradora del distrito de Greiz y candidata directa de la CDU, abogó por conversar con todos los partidos, incluyendo a la AfD, la Izquierda y el BSW, después de las elecciones. "Es importante charlar con todos y luego encontrar terreno común. Veamos cómo salen las elecciones", compartió Schweinsburg con "Bild" (sábado). Con 65 años, competirá como candidata directa en la circunscripción Greiz I en las elecciones estatales del domingo.

Explicó a "Bild" que ha sostenido esta creencia desde 1990 y se refirió al antiguo partido de la Izquierda: "El 20% de los votantes optó por el PDS en las primeras elecciones democráticas de Turingia en 1990. No se puede culpar al electorado por eso. Las elecciones son una responsabilidad para los que están en el poder para alinearse con los resultados, no con la corriente principal".

Schweinsburg: Las discusiones no equivalen a la colaboración

Aclaró a la Agencia de Prensa Alemana que los diálogos abiertos no necesariamente significaban colaboración. En particular, no podía encontrar terreno común con la AfD en muchos temas. Rechaza los reclamos de "remigración" de la AfD: "Si se toma en serio, los hospitales tendrían que cerrar, y las orquestas enfrentarían dificultades graves", dijo Schweinsburg.

Cuando los extremistas de derecha utilizan el término "remigración", suelen referirse a impulsar a un gran número de personas de origen extranjero a abandonar el país, incluso por medios coercitivos.

Según las encuestas, la AfD actualmente está fluctuando alrededor del 30%, lo que podría convertirla en la fuerza más fuerte en el próximo parlamento estatal, considerada por la protección constitucional de Turingia como firmemente de extrema derecha. La CDU, según las encuestas, está alrededor del 20%.

