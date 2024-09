Tras las elecciones, el partido político de izquierda salió victorioso, sin embargo, su próxima administración enfrenta una influencia significativa de la facción de extrema derecha.

Después de dar a conocer su gabinete, el presidente Macron, famoso por sus tendencias centristas, nombró a Thierry Breton como primer ministro, lo que indica un desplazamiento hacia la derecha. Esto ocurre después de las elecciones que resultaron en un parlamento colgado, con el Frente Popular Nuevo (NPF) de izquierda asegurando la mayoría de los escaños pero sin lograr el poder absoluto. Ensemble de Macron quedó en segundo lugar, mientras que el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, Rally Nacional (RN), obtuvo el tercer lugar.

Inicialmente, el RN parecía estar al alcance del poder, pero fue frustrado por la retirada de varios candidatos de izquierda y centristas en la segunda ronda, con el objetivo de evitar una posible división de votos.

En contra de las expectativas, el primer ministro y el gabinete recién nombrados de Macron tienen poco en común con los resultados de las elecciones parlamentarias de julio, lo que indica una posible inestabilidad política. El gabinete de tendencia derechista puede enfrentar un colapso antes de que termine el año, lo que requerirá una delicada maniobra con la extrema derecha para mantenerse a flote.

El gabinete es una coalición de ministros conservadores y centristas, con Michel Barnier aún liderando un gobierno minoritario. Con la coalición de izquierda comprometida a derrocarlo a la primera oportunidad, su mejor opción para sobrevivir a una votación de confianza reside en el apoyo tácito de la extrema derecha.

Al aplacar a la derecha, Macron busca preservar su legado político, ya que la izquierda ha prometido desmantelar algunas de sus políticas clave, como las controvertidas reformas de pensiones.

Entre los nombramientos clave se encuentra el veterano conservador Bruno Retailleau como ministro del Interior, whose stance on immigration aligns with far-right sentiments. Retailleau, un exsenador de 63 años, se había opuesto al matrimonio gay y había votado en contra de incluir el derecho al aborto en la Constitución francesa.

A pesar de haber asegurado la mayoría de los escaños en las elecciones de julio, la alianza de izquierda fue completamente ignorada en la formación del gabinete de 39 miembros.

Jean-Luc Melenchon, una figura de izquierda radical en Francia, criticó el nuevo gabinete, describiéndolo como un "gobierno de los perdedores de las elecciones generales". Mientras tanto, el líder del RN, Jordan Bardella, consideró que el futuro del gobierno era sombrío, citando un regreso al "macronismo".

Dado que Macron no puede disolver el parlamento durante al menos un año después de las elecciones, serán necesarios concesiones en temas de inmigración, seguridad y impuestos para aplacar a la extrema derecha y obtener la aprobación legislativa.

El objetivo principal de Barnier es presentar un plan presupuestario para 2025 que aborde el creciente déficit de Francia mientras propone recortes de gasto impopulares. Invocar el artículo 49:3, una disposición constitucional controvertida, podría acelerar este proceso; sin embargo, un

