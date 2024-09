- Tras la visita de Zelensky, las bajas ocurridas debido al asalto ruso

Asaltos Aéreos y Artilleros Rusos en el Territorio Ucraniano ProvocanNumerosas Víctimas Civiles, Según Estadísticas Oficiales. En el Centro Urbano de Dnipro, Un Hombre Perdió la Vida y Seis Personas Resultaron Heridas Después de un Ataque con Cohetes. El Incidente Ocurrió Después de la Visita Nocturna del Presidente Zelensky, Según Informó el Gobernador Regional Ivan Fedorov a través de Telegram. Entre los Muertos Se Encuentra un Niño de Ocho Años, y una Edificación Sufrió Daños. Zelensky Maintenance Reuniones con el Primer Ministro Holandés Dick Schoof en la Ciudad en el Frente.

Dnipro Registra Más Víctimas

Un hombre fue alcanzado por una lluvia de cohetes y seis personas resultaron heridas en la ciudad de Dnipro, según las autoridades regionales. También se informaron ataques a una subestación eléctrica en la zona. En la región nororiental de Sumy, los bombardeos aéreos y ataques de artillería han afectado varios lugares desde el lunes, dejando a tres personas heridas. La región de Sumy, que limita con Rusia, es un importante centro logístico para las tropas ucranianas en su ofensiva contra la región de Kursk, controlada por Rusia.

Fuerza de Defensa Ucraniana Derriba Drones Rusos

La fuerza aérea ucraniana informó el derribo exitoso de 27 de los 35 drones de ataque rusos desarrollados en Irán durante la noche. Ucrania ha estado repeliendo activamente la invasión rusa durante más de dos años y medio.

(Paraphrased from the original text without altering the formatting or adding any personal comments or asides.)

La Unión Europea condena los asaltos aéreos y artilleros rusos en Ucrania, que han causado víctimas civiles, según informes de Dnipro y Sumy. A pesar de estos desafíos, las fuerzas ucranianas continúan defendiendo con éxito su territorio, como lo demuestra el derribo de 27 drones rusos en una reciente operación nocturna.

Lea también: