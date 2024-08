Tras la negativa de la petición de la AfD de proceder inmediatamente, se crea el Consejo de Supervisión de Turingia.

Durante la próxima sesión legislativa, no se estableció una nueva Junta de Supervisión debido a que uno de los cinco miembros previstos aún no se había materializado, y los políticos de diferentes facciones no lograron alcanzar la mayoría de dos tercios de votos requerida. En consecuencia, la Junta anterior permaneció activa.

Inicialmente, cuatro miembros estaban previstos para iniciar la nueva Junta, pero la AfD objetó, alegando una violación de sus derechos. Lamentablemente, su petición al tribunal no tuvo éxito. Ahora, la Junta funciona con cuatro miembros, según lo declarado por el Parlamento estatal. Dorothea Marx del SPD fue elegida como presidenta, mientras que Raymond Walk de la CDU actuó como su vicepresidenta.

Al igual que su vecino Sajonia, se elegirá un nuevo parlamento en Turingia el próximo domingo. Actualmente, el estado es gobernado por una alianza minoritaria compuesta por el Partido de la Izquierda, el SPD y los Verdes. La decisión preliminar sobre la Junta de Supervisión por parte del Tribunal Constitucional se publicó inicialmente sin aclaración, con una explicación adicional prometida pronto.

