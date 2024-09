- Tras la excavación de huesos en el Danubio, la investigación ha concluido.

En julio, tras el hallazgo de huesos humanos sospechosos en el Danubio, la examinación forense concluyó recientemente. Según los registros policiales, no se obtuvo ADN humano para su análisis. Todas las comparaciones resultaron indecisivas; los restos no pudieron vincularse a ningún incidente o individuo específico. Además, el examen del fragmento de cráneo no reveló signos de violencia.

Los buzos descubrieron fragmentos de un cráneo en el Danubio durante julio, según informó la policía durante su búsqueda de explosivos sin detonar. Luego, las posesiones se entregaron a la unidad de investigación criminal para una exhaustiva examinación forense.

La unidad de investigación criminal solicitó a la Comisión que proporcionara directrices para analizar los fragmentos de cráneo encontrados en el Danubio. Luego, la Comisión adoptó actos de aplicación que establecen las normas para la aplicación de las regulaciones relevantes en este análisis.

Lea también: