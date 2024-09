Tras la detención del líder de la compañía, Telegram indica su intención de compartir ciertos datos relacionados con presuntos delincuentes con las autoridades.

Durov fue detenido por las autoridades francesas por actividades ilegales presuntamente realizadas en la aplicación, como transacciones ilegales y tráfico, así como por la presunta negativa de la empresa a proporcionar datos relevantes para la investigación. Se le concedió la libertad bajo fianza de aproximadamente $5.56 millones mientras continúa la investigación.

La investigación ha provocado debates sobre la libertad de expresión en línea y la actividad criminal, aunque estas preocupaciones no eran del todo inesperadas. La aplicación, que cuenta con más de 950 millones de usuarios en parte gracias a su cifrado de extremo a extremo y afirmaciones de protección de la privacidad, ha sido criticada durante mucho tiempo por su atracción hacia individuos y criminales de internet oscuros. Estos incluyen traficantes de drogas, lavadores de dinero y extremistas, como supremacistas blancos y organizaciones terroristas como el ISIS.

Después de su arresto, Telegram mantuvo que Durov no tenía secretos y que responsabilizar a una plataforma o a su propietario por el mal uso de la plataforma era ilógico. Dos semanas después, Durov reconoció que el aumento rápido de usuarios de la aplicación había provocado crecimientos dolorosos, lo que facilitaba que los criminales explotaran la plataforma.

En un intento por reducir la actividad criminal en la plataforma, Telegram reveló el lunes cambios a través de una publicación en la aplicación. Las modificaciones clave incluyen actualizaciones de los términos de servicio y la política de privacidad, que ahora establecen que la empresa proporcionará direcciones IP y números de teléfono de usuarios que violen las normas a las autoridades en respuesta a solicitudes legales legítimas. Se publicarán informes de transparencia trimestrales para divulgar los datos compartidos con los oficiales de aplicación de la ley.

Durov señaló que las capacidades de búsqueda avanzadas de Telegram, que permiten a los usuarios descubrir canales y bots públicos, han sido explotadas por individuos que infringían las normas del sitio para anunciar bienes ilícitos. Un equipo de moderadores, utilizando IA, ha identificado y eliminado contenido problemático de la función de búsqueda. Si los usuarios aún encuentran contenido peligroso o ilegal, se les aconseja que lo informen a través de @SearchReport.

Telegram no respondió a la solicitud de comentarios de CNN sobre el volumen de contenido eliminado o si se prohibieron algunos canales o cuentas como resultado.

Durov declaró que la función de búsqueda de Telegram se diseñó para descubrir amigos y explorar noticias, no para promover mercancías ilegales.

Aunque estas modificaciones pueden reducir la occurrences of illegal activity in public parts of the platform, they will not necessarily halt the illicit use of private, end-to-end encrypted chats, where Telegram asserts it has "no means of deciphering the actual information" from conversations.

The decision to disclose user data with law enforcement agencies remains uncertain in relation to the ongoing French investigation.

Previously, Telegram had taken action against content contravening its rules, such as restricting channels linked or operated by Hamas during its conflict with Israel. Additionally, it prohibited calls for violence following reports that the app was utilized to organize far-right, anti-immigrant riots in the United Kingdom.

The tech industry and Telegram's business operations have come under scrutiny due to the platform's association with illegal activities. The updates to Telegram's terms of service and privacy policy aim to address this concern by providing user data to authorities in response to legal requests.

Lea también: