- Tras el tiroteo en Zingst: hombre de 25 años fuera de peligro

Un hombre de 25 años que resultó gravemente herido por disparos el pasado viernes en el resort del mar Báltico de Zingst, ya no corre peligro de muerte. La policía lo anunció el lunes. Tanto él como un hombre de 24 años que también resultó herido siguen en el hospital. La policía no ha proporcionado más información sobre el fondo del crimen por razones tácticas, pero se han llevado a cabo operaciones de búsqueda en los últimos días con la participación de fuerzas especiales.

El "Nordkurier" informó que la policía heavily armed stormed an apartment building in the Rostock district of Brinckmansdorf on Friday evening. According to internal information, they were looking for a man who might be connected to the crime, but he was not found.

Las investigaciones iniciales sugieren que los dos hombres heridos formaban parte de un pequeño grupo. Estaban en el Seebrueckenplatz en Zingst, donde hay un pequeño bistro, el Kurhaus, y un restaurante. La plaza está elevada en el dique, con la Seestraße corriendo por debajo, que tiene un acceso de servicio pavimentado.

Los investigadores creen que los perpetradores dispararon desde un coche desde la Seestraße. Es posible que el vehículo también haya subido un corto tramo por el camino de acceso. Luego se dispararon los tiros, con una distancia de unos 30 a 40 metros entre los tiradores y las víctimas.

Se están llevando a cabo investigaciones por intento de asesinato. Ambos víctimas son alemanes. "Hay medidas de búsqueda extensas para posibles sospechosos", dijo una portavoz de la policía.

Zingst es un destino turístico popular debido a sus playas. El Seebrueckenplatz es un lugar popular en el verano, con un ciclo

