Tras el incidente en Solingen, el primer ministro Wüst comparte los siguientes detalles.

Wüst planteó los desafíos que enfrentan las autoridades a la hora de manejar los procedimientos de asilo y las deportaciones, afirmando que incluso deportar a Europa es "extremadamente difícil". Wüst mencionó "plazos, barreras burocráticas" o "agujeros legales" que podrían ser explotados. También sugirió examinar si estas autoridades están adecuadamente equipadas con derechos.

Un individuo de 26 años de Siria, supuestamente destinado a ser deportado de Alemania, reportedly ingresó a la UE a través de Bulgaria en 2022. Posteriormente, presentó una solicitud de asilo en Bielefeld, Renania del Norte-Westfalia. Un intento de deportación a Bulgaria falló debido a que el hombre no podía ser localizado. Posteriormente, recibió protección subsidiary en el proceso de asilo de Alemania.

El Ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul (CDU), cuestionó la ambigüedad de la situación en cuanto a las deportaciones. Él dijo que no era simplemente un caso aislado, sino que la atención debería centrarse en el sistema de deportación de nuestro país. Él señaló que, en el momento del incidente, los plazos para las deportaciones intra UE a Bulgaria, donde el hombre había ingresado originalmente a Europa, habían caducado. Las autoridades habían intentado recuperarlo, pero no habían podido hacerlo. Reul aclaró que el hombre no estaba "escondido", sino que estaba intermitentemente presente en el refugio de refugiados.

Wüst instó a "acciones" por parte del ámbito político después del ataque en Solingen. Él creía que "la gente tenía derecho a respuestas" después del incidente. Wüst también abogó por un cambio en la política migratoria. "Se trata de permitir que las personas que no tienen derecho permanente a residir aquí puedan salir del país más fácilmente, o idealmente, no llegar en absoluto", dijo. Él sugirió que al menos debería haber posibilidades de deportaciones a ciertas partes de Siria y Afganistán.

En la noche del viernes, tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas en una puñalada durante una celebración de la ciudad. El presunto atacante de 26 años se entregó el sábado y fue detenido. La Oficina Federal del Fiscal está examinando el caso bajo la sospecha de terrorismo. Se cree que el sospechoso llevó a cabo el ataque como miembro de la organización yihadista Estado Islámico (EI).

