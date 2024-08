- Tras el incidente de Solingen: Las autoridades anuncian un plan de acción

Tras el incidente mortal por apuñalamiento en Solingen, el gobierno federal ha decidido implementar nuevas estrategias para combatir el terrorismo islámico, abordar la inmigración ilegal y fortalecer la regulación de armas. La ministra del Interior, Nancy Faeser (SPD), describió estas medidas como "amplias" y "contundentes".

Entre las medidas destacan la restricción del uso de cuchillos en áreas públicas, incluyendo una prohibición total de portar cuchillos en autobuses y trenes de larga distancia. Además, se elevarán los requisitos para obtener un permiso de armas con el fin de evitar que extremistas obtengan armas y explosivos.

El gobierno de la coalición también acordó recortar las prestaciones para ciertos solicitantes de asilo. Esto afectará a los migrantes whose responsibility lies with another European state, which has agreed to accept them back.

Las autoridades tendrán más poderes para combatir el islamismo, y se continuará utilizando la herramienta de prohibir asociaciones contra organizaciones islámicas.

El presunto responsable estaba destinado a ser deportado

En el supuesto ataque islámico en Solingen, un atacante mató a tres personas e hirió a otras ocho durante un festival de la ciudad el viernes por la noche. El presunto agresor es el sirio de 26 años Issa Al H., actualmente detenido. La Fiscalía Federal lo investiga, entre otros cargos, por asesinato y presunta afiliación con la organización terrorista Estado Islámico (EI), que ha reivindicado el ataque. El presunto individuo estaba destinado a ser deportado a Bulgaria el año pasado, pero el plan no se materializó.

Reuniones planificadas con la oposición la próxima semana

El trabajo en el paquete de medidas comenzó durante el fin de semana posterior al ataque. El canciller Olaf Scholz (SPD) también anunció negociaciones con los estados federales y la Unión, el mayor bloque de la oposición, para el miércoles. Un grupo formado por representantes de los tres partidos del semáforo se reunirá por primera vez la próxima semana.

La prohibición de portar cuchillos en autobuses y trenes de larga distancia tiene como objetivo reducir la disponibilidad de armas potencialmente peligrosas para personas como el presunto responsable. La suspensión de prestaciones para ciertos solicitantes de asilo whose responsibility lies with another European state aims to encourage their prompt return to their home country.

Lea también: