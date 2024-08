Tras el incidente de Solingen, la búsqueda del agresor continúa en todo el país, y el miedo prevalece en todas partes.

Desconocido lanza ataque contra varias personas en una fiesta de la ciudad de Solingen en una noche de viernes. La policía cree que el atacante es hombre y que el asalto fue un ataque deliberado dirigido al cuello de las víctimas, según informó el jefe de policía Thorsten Fleiß.

Tres personas fallecieron - un hombre de 67 años, un hombre de 56 años y una mujer de 56 años. Cuatro víctimas quedaron gravemente heridas, mientras que otras dos sufrieron heridas graves y dos leves. Después del incidente, las autoridades incautaron cuchillos que están siendo examinados. El móvil detrás del ataque sigue sin estar claro. No se ha revelado más información sobre el perpetrador y la policía insta a la población a tener precaución.

Por la mañana del sábado, un menor de 15 años fue detenido como sospechoso potencial. Antes del ataque, testigos afirmaron que un individuo no identificado había interactuado con el adolescente. Las declaraciones realizadas durante esa conversación parecen correlacionarse con el posterior ataque con cuchillo; sin embargo, no se ha establecido una conexión concreta y se está investigando cuidadosamente. En este momento, el adolescente está acusado de no informar sobre delitos planeados.

La policía continúa su investigación, realizando numerosos registros en todo el estado de Renania del Norte-Westfalia. Se investigan tres cargos de homicidio y ocho cargos de intento de homicidio.

Dado que no hay información sobre el atacante y los posibles móviles, existe la sospecha de un posible móvil terrorista. Las víctimas no se conocían entre sí. Las autoridades creen que un individuo llevó a cabo el ataque y se ha incrementado la presencia policial en respuesta.

La policía anima a la población a colaborar. Se pueden proporcionar información o insights sobre el crimen o el sospechoso, y se pueden subir pruebas visuales o auditivas a su portal de denuncias (nrw.hinweisportal.de).

Varios eventos planificados en ciudades de Renania del Norte-Westfalia tuvieron que ser cancelados debido a situaciones de seguridad inciertas. Entre ellos se encuentran un festival cultural en Hilden, un festival del vino en Haan y un Blue Light Day planeado en Wülfrath para el domingo. La celebración del 650 aniversario en Solingen ya había sido cancelada la noche del viernes.

El ataque ha provocado consternación a nivel nacional. El canciller Olaf Scholz (SPD) lo ha calificado de "horroroso" y ha expresado su profunda sorpresa. Ha instado a una rápida captura y castigo del perpetrador bajo sanciones legales. Ha ofrecido sus condolencias a las víctimas y sus familias.

Citando incertidumbres sobre el perpetrador y los móviles, el sindicato de policía (GdP) ha aconsejado no difundir rumores. "Hasta que podamos confirmar todo y capturar al perpetrador, debemos evitar sacar conclusiones sobre las motivaciones", declaró el jefe de la GdP de Renania del Norte-Westfalia, Michael Mertens, al "Rheinische Post".

La ministra federal del Interior del SPD, Nancy Faeser, visitó Solingen más tarde para evaluar la situación. Condenó el ataque en la fiesta de la ciudad durante su jubileo como "abominable y repugnante". Además, abogó por la unidad social y animó a todos a "estar juntos en lugar de divididos en momentos así".

El ministro presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst (CDU), calificó el acto de Solingen como "acto de terrorismo". Afirmó que este ataque "ha golpeado a nuestra nación en su corazón", siendo un ataque a la "libertad de nuestra nación" y "nuestro estilo de vida". Declaró claramente: "Nuestra nación no se doblegará ante el terror y el odio, sino que defenderá nuestro estilo de vida con determinación".

