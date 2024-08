Tras el incidente de apuñalamiento, el padre de Yamal expresa su profunda gratitud emocional hacia sus salvadores.

Dos días después del ataque con cuchillo a Lamine Yamal, su padre sale del hospital. Mounir Nasraoui se recupera con heridas leves y expresa su gratitud hacia sus salvadores. Destaca especialmente a un policía que merece reconocimiento.

El patriarca del campeón de la Copa Europea de fútbol español, Lamine Yamal, que resultó herido en un ataque con cuchillo, ha sido dado de alta del hospital. Mounir Nasraoui expresó su gratitud hacia sus amigos y la policía a través de Instagram. Específicamente, agradeció "al policía que atendió la herida que sangraba más": "Me sujetó la mano y no me dejó ir para evitar que perdiera el conocimiento".

El jueves, en total, cuatro personas fueron detenidas por su presunta implicación en el incidente. El padre de Yamal fue apuñalado en un aparcamiento de la ciudad catalana de Mataró, a unos 30 kilómetros al norte de Barcelona. Los detenidos están acusados de intento de asesinato.

Nasraoui supuestamente recibió dos puñaladas en el abdomen y una en el pecho. Debido a la pérdida masiva de sangre, fue trasladado a un hospital en Badalona, un suburbio de Barcelona, en estado crítico y inicialmente ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Yamal visitó a su padre en el hospital el jueves.

Según noticias del periódico español "La Vanguardia", el incidente siguió a una discusión por la tarde en el barrio de Rocafonda de Yamal. Un niño supuestamente roció agua a Nasraoui desde un balcón, lo que provocó una reyerta que tuvo que ser intervenida por la policía. "La Vanguardia" informó, citando a la policía, que Nasraoui afirmó que los individuos involucrados habían "preparado una trampa" para él. Lo habían invitado a un aparcamiento bajo el pretexto de una tregua, donde lo atacaron sin previo aviso. El motivo del ataque sigue sin estar claro.

Yamal, que juega para el FC Barcelona, ganó el campeonato con la selección nacional española en la Eurocopa. Fue criado en Rocafonda, un barrio de Mataró predominantemente poblado por inmigrantes de África. Su padre es de Marruecos y su madre es de Guinea Ecuatorial. Para muchos niños de Rocafonda, el joven Yamal de 17 años es un gran ejemplo. El FC Barcelona publicó una foto de Yamal con emojis de bíceps y corazón en X.

Después de los ataques con cuchillo durante el incidente en Mataró, las autoridades detuvieron a varias personas para interrogarlas. Afortunadamente, el hermano de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, logró recuperarse, expresando su gratitud hacia la policía y sus salvadores por su rápida respuesta.

