- Tras el éxito de AfD, Wegner destaca un desafío de credibilidad para la CDU.

Tras las victorias de AfD en las elecciones estatales de Turingia y Sajonia, el alcalde de Berlín, Kai Wegner (CDU), identificó un problema de "credibilidad" dentro de su partido. "Debemos reflexionar sobre por qué la CDU no puede canalizar el descontento del público contra la coalición semáforo. Por qué nuestra partido sigue estancado aunque la confianza en la coalición semáforo ha disminuido", declaró en RBB InfoRadio.

Wegner argumentó además que la CDU debería estar en una posición más fuerte como oposición. Admitió que el partido había fallado en infundir confianza en la gente de que "somos la alternativa a la coalición semáforo". Cuando se le preguntó sobre las razones, señaló: "De hecho, compartimos un problema de credibilidad similar, ya que no estamos mostrando claramente nuestra visión para el cambio".

Wegner: El poderoso AfD es un problema nacional

Wegner propuso poner fin a la inmigración ilegal. Comentó que muchas personas que llegan a Alemania "no tienen un motivo de peso para huir, no tienen derecho a asilo". Sugirió: "Debemos distinguirnos de estas personas". Agregó: "Los que huyen por amenazas, los que merecen asilo, son bienvenidos aquí. Sin embargo, lamentablemente, no tenemos recursos para los demás".

Wegner reconoció que el robusto AfD, que instiga el populismo, es un problema no solo en Turingia o el este, sino un desafío nacional para los partidos democráticos del centro. En cuanto a la inmigración, dijo: "Sentimos en toda Alemania que estamos acercándonos a nuestros límites de capacidad. El límite de capacidad ha sido superado". Criticó que, junto con los ministros, el gobierno federal había acordado medidas "que lamentablemente no se han ejecutado".

Llamado a controles fronterizos

Wegner enfatizó: "No solo queremos reducir la migración ilegal; queremos eliminarla por completo. Eso requiere controles fronterizos en las fronteras alemanas. Idealmente, me gustaría ver las fronteras europeas adecuadamente aseguradas y que se tomen decisiones en las fronteras sobre quién puede entrar en Europa".

