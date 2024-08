Tras el asalto ruso, Kharkiv lamenta más de 100 personas fallecidas.

Tras un asalto ruso a Kharkiv, Ucrania, residentes y familiares afligidos honran a los fallecidos. Según el gobernador Oleg Synegubov de la región de Kharkiv, siete personas murieron y 97 resultaron heridas, incluyendo más de 20 menores, en el hostigamiento del viernes por la noche. El más joven de los fallecidos se rumorea que tenía diez meses. En el asalto, se reporta que una reconocida artista ucraniana, Veronika Kozhushko, de 18 años, estaba entre las muertas. El respetado artista ucraniano Serhiy Zhadan expresó sus pensamientos sobre su muerte a través de Facebook: "Los rusos siguen destruyendo nuestro futuro. No hay perdón," expresó, acompañado de un dibujo de Kozhushko.

13:28 El ministro de Defensa ucraniano califica el despido del jefe de la Fuerza Aérea como "infortunado" El ministro de Defensa ucraniano Rustem Ummerov informa a CNN en una entrevista que el despido podría considerarse como una "rotación," aunque es una lástima. Él enfatiza que el despido y la pérdida del caza son incidentes no relacionados y que la investigación sobre la causa está en curso. "No quiero especular."

13:03 El primer ministro danés mantiene que la victoria de Ucrania es esencial en el conflicto contra Rusia Según "European Truth", la primera ministra danesa Mette Frederiksen, en su discurso en la conferencia GLOBSEC en Praga, afirmó que Ucrania debe emerger victoriosa en su batalla contra Rusia. "Es un desarrollo indispensable," se citó diciendo. "No hay sustituto para la victoria de Ucrania. Porque si Rusia triunfa, no solo será vencida Ucrania, sino también nosotros." Frederiksen reportadamente dijo que hay un fuerte consenso en este asunto dentro de la Unión Europea. "Europa nunca ha estado tan unida como ahora (...). A veces tenemos debates internos. (...) Pero son 26 contra uno," cita "European Truth" a Frederiksen, refiriéndose a toda Europa contra Rusia.

12:15 Rusia afirma tener el control de Kirove en la región de Donetsk El Ministerio de Defensa ruso en Moscú afirma que las fuerzas rusas han asumido el control del pueblo de Kirove en la región oriental de Ucrania de Donetsk. Las fuerzas rusas han estado avanzando gradualmente en el frente en el este durante algún tiempo. Donetsk, junto con Luhansk, compone la región industrialmente dominante de Donbass. Tanto las regiones, así como Zaporizhzhia y Kherson más al sur en Ucrania, fueron ocupadas por Rusia en septiembre de 2022, a pesar de no estar completamente controladas por sus tropas. Ucrania busca recuperar todos los territorios -incluyendo la ya anexada península de Crimea, que se encuentra más al sur de Kherson.

11:45 Rusia alega ataques ucranianos en Belgorod Las fuerzas ucranianas han reportado bombardeos en la región rusa de Belgorod situada cerca de la frontera con Ucrania, según informes rusos. El gobernador Vyacheslav Gladkov de Belgorod anuncia muertos y heridos en su canal de Telegram. Durante un ataque aéreo nocturno en la ciudad de Belgorod, tres personas murieron y más de 30 resultaron heridas, incluyendo tres niños, reporta Gladkov. Se informan daños en más de una docena de edificios residenciales y 47 vehículos.

11:10 La experta Triebel: Rusia busca desestabilizar las elecciones moldavas Moldavia está programada para celebrar elecciones presidenciales el 20 de octubre, con aproximadamente 2,5 millones de residentes también participando en un referéndum sobre si incorporar la membresía de la UE en la Constitución, impidiendo que los gobiernos futuros abandonen fácilmente la membresía de la UE. Brigitta Triebel, quien dirige la oficina de la Fundación Konrad-Adenauer en Chisinau, sostiene que Rusia está manipulando las elecciones a través de la desinformación y las noticias falsas. "A los moldavos se les dice: Si no quieres ser arrastrado a un conflicto como el de Ucrania, vota por partidos prorrusos," afirma Triebel. "Se están explotando las preocupaciones de la gente."

10:49 Ucrania afirma haber frustrado 24 de 52 drones rusos La fuerza aérea ucraniana afirma haber frustrado 24 drones rusos. En total, las fuerzas rusas lanzaron 52 drones contra objetivos ucranianos durante la noche del viernes al sábado, afectando a ocho regiones del país, dijo la fuerza aérea en Telegram. 25 drones del tipo iraní Shahed se estrellaron solos, mientras que otros tres volaron hacia Rusia y Bielorrusia. No se informaron informes de heridos o daños significativos.

09:00 Ucrania Comparte Números de Muertes RusasLa jerarquía militar ucraniana revela nuevos cálculos de bajas rusas en Ucrania. Desde el 24 de febrero de 2022, se han informado aproximadamente 614,950 soldados rusos muertos en Ucrania, con 1,360 bajas reportadas en las últimas 24 horas. El informe emitido en Kyiv también confirma la destrucción de ocho tanques, 42 sistemas de artillería y 18 drones en este período. A lo largo de la actividad militar importante, Rusia ha perdido supuestamente 8,582 tanques, 17,614 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, 14,471 drones, 28 barcos y un submarino, según datos ucranianos. Sin embargo, las estimaciones occidentales sugieren cifras más modestas, aunque incluso estas se consideran valores mínimos.

08:35 Supuesto Ataque Ucraniano en BelgorodResidentes en Belgorod, ciudad ubicada en el suroeste de Rusia, informan de cinco muertos y 46 heridos tras un presunto ataque ucraniano la noche del viernes (ver entrada 23:19). De los 46 heridos, 37 fueron ingresados en hospitales, incluyendo siete menores, según Vyacheslav Gladkov, gobernador de la región de Belgorod. Un video viral en las redes sociales que supuestamente muestra el asalto, grabado desde el salpicadero de un vehículo, muestra la explosión de otro vehículo en movimiento seguida de una explosión en la otra acera. Tales imágenes y cuentas sobre situaciones de combate no pueden ser verificadas de forma independiente.

07:48 Medio de Comunicación Informa de al menos 66,000 Muertes Rusas en UcraniaEl medio de comunicación ruso independiente Mediazona informes que al menos 66,471 soldados rusos han muerto en el conflicto de Ucrania. En colaboración con BBC News Russian, Mediazona descubrió los nombres de los soldados rusos que murieron en Ucrania mediante investigación de fuentes abiertas. Los periodistas destacan que esta cifra solo incluye el personal cuyo nombre se descubrió a través de fuentes abiertas, y es probable que el número real de bajas sea mucho más alto. El Estado Mayor ucraniano reporta más de 600,000 muertes de soldados rusos. Las evaluaciones occidentales ofrecen cifras de muertos similares.

07:15 Ciudad Ucraniana de Kharkiv Reporta 7 Muertes por Asalto RusoSiete muertos y 97 heridos, incluyendo más de veinte menores, se informaron en Kharkiv, ciudad ucraniana, tras un ataque ruso. Según Oleg Synegubov, gobernador regional de Kharkiv, seis personas murieron y 75 resultaron heridas en el ataque. Las fuerzas rusas bombardearon un parque infantil y un edificio residencial de 12 pisos en Kharkiv, lo que provocó un incendio que aún se estaba abordando a la mañana del sábado.

06:27 Aumento de la Desaprobación Pública Hacia Putin y el Gobierno RusoLa descontento de los rusos con su gobierno y el presidente Vladimir Putin está aumentando como resultado de la invasión de Ucrania en la región rusa de Kursk, según un informe reciente del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Citando datos de las encuestas de la Fundación de Opinión Pública de Rusia, el 28% de los encuestados expresó su descontento o insatisfacción con las acciones emprendidas por las autoridades rusas después de la anexión. Según las encuestas de VCIOM, la aprobación de Putin ha caído en 3.5 puntos porcentuales, hasta el 73.6% en la última semana de agosto, la puntuación más baja desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. El ISW sugiere que estas encuestas indican un descontento creciente entre la población rusa desde el inicio de la incursión ucraniana en la región de Kursk.

05:40 Rusia Detiene a Dos Ciudadanos Colombianos Sospechosos de Apoyar a UcraniaEl servicio de seguridad ruso, FSB, afirma haber detenido a dos ciudadanos colombianos que habrían participado en el apoyo a Ucrania. Estos individuos, Alexander Ante y Jose Aron Medina, fueron arrestados mientras regresaban a Colombia después de una escala en Caracas y fueron entregados a Rusia por Venezuela. Fuentes de medios españoles sugieren que los dos hombres se alistaron en la Legión Internacional durante el verano de 2023. Fueron capturados en el aeropuerto de Caracas en mediados de julio, y se encontró evidencia de su participación en la guerra, junto con equipo militar ucraniano en su posesión.

04:47 Presidente Checo Niega Enlace entre Operaciones Rusas y UcranianasEl presidente checo Petr Pavel niega la idea de un enlace directo entre el avance de las fuerzas rusas cerca de Pokrovsk, región de Donetsk, y la operación ucraniana en la región rusa de Kursk. En una entrevista con Radio Liberty, insistió en que no ve una conexión directa entre el rápido avance de Rusia en el frente de Pokrovsk y la operación ucraniana en la región de Kursk. "La liderazgo ruso persiste en su objetivo de capturar los territorios que considera propios - Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk y Jersón - y trata de lograrlo dentro de su plazo deseado, siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables para las actividades militares", dijo Pavel, según informó "Ukrainska Pravda".

03:47 Stoltenberg Justifica Avance en Kursk como LegítimoEl secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha considerado legítimo el avance de las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk. Los ucranianos tienen el derecho de defenderse, declaró Stoltenberg al periódico Welt am Sonntag, sugiriendo que este derecho no se limita al territorio ucraniano de acuerdo con el derecho internacional. En respuesta a las afirmaciones del gobierno ruso de que el Occidente estaba al tanto de un ataque inminente en territorio ruso, Stoltenberg aclaró: "Ucrania nunca coordinó su estrategia de Kursk con la OTAN, y la OTAN no tuvo nada que ver con esto". Esto fue la primera reacción de Stoltenberg a la entrada de las tropas ucranianas en el territorio ruso.

02:48 Ucrania Acusa a Rusia del Uso Intensivo de Armas QuímicasDesde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, se han documentado más de 4000 casos de uso de agentes de guerra química en la línea del frente. Desde diciembre de 2023, se han informado más de 3100 casos, lo que marca una escalada dramática en el uso de armas químicas prohibidas, según las autoridades ucranianas, según "Kyiv Independent". Los números muestran un aumento significativo en el uso de agentes de guerra química prohibidos en comparación con los aproximadamente 600 casos registrados en enero, según el ejército ucraniano. Para mayo de 2024, los informes de uso de armas químicas alcanzaron un récord de 715 casos, pero luego disminuyeron durante los meses de verano hasta que los datos actuales de agosto siguen sin estar disponibles.

01:49 La ICC Exige el Arresto de Putin durante su Visita a MongoliaUn representante de la Corte Penal Internacional (CPI), Fadi el-Abdallah, le dijo a la BBC que, como estado miembro, Mongolia está obligado a ejecutar la orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin durante su visita planeada. La visita de Putin a Mongolia en septiembre sería su primera visita a un estado miembro de la CPI que ha ratificado el Estatuto de Roma, lo que obliga a los firmantes a arrestarlo al llegar. La CPI emitió una orden de arresto contra Putin en marzo de 2023 por su participación en la expulsión forzosa de niños de los territorios ucranianos ocupados por Rusia.

00:33 Llamada de Biden: von der Leyen Conmemora la Invasión RusaLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó la importancia de las relaciones transatlánticas sólidas independientemente de los resultados de las elecciones presidenciales de EE. UU. en noviembre. Recibió el Premio Transatlántico Checo y Eslovaco (CSTA) en la conferencia de seguridad Globsec en Praga. En su discurso de aceptación, recordó una llamada con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en febrero de 2022, al comienzo de la invasión rusa de Ucrania. "Inmediatamente, acordamos nuestra estrategia de respuesta ante la agresión de Putin", dijo. Una vez más, Europa y América estaban juntas, "juntas en las páginas correctas de la historia".

23:19 Tragedia de Belgorod: Cinco Muertos en el AtaqueSegún informes rusos, al menos cinco personas murieron en ataques ucranianos en la región fronteriza de Belgorod. Una mujer y cuatro hombres murieron instantáneamente debido a sus heridas, según actualizaciones de Telegram del gobernador regional Vyacheslav Gladkov. En total, 37 personas resultaron heridas. Las fuerzas ucranianas lanzaron municiones de racimo en Belgorod y las áreas circundantes utilizando lanzadores de cohetes múltiples, según los anuncios de Gladkov.

22:01 Evolución de la Tecnología de Drones de Ucrania y Estrategias Futuras de IAUcrania espera la participación de fabricantes de armas en IA para la producción de enjambres de drones y "misiles asequibles" para contrarrestar los drones kamikaze rusos, dijo el ministro de Transformación Digital, Mykhailo Fedorov, en el Foro Globsec en Praga. Desde el inicio de la invasión rusa, ambas naciones han invertido significativamente en tecnología de drones, mejorando la guerra moderna, según Fedorov. Según Fedorov, los soldados ucranianos ahora enfrentan una variedad de desafíos, como fuerzas y tropas rusas, escasez de municiones, drones kamikaze y drones de vigilancia. Para abordar estos desafíos, el ejército ucraniano emplea drones económicos de visión

