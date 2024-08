- Tras el asalto a Wiesn, se han aplicado regulaciones más estrictas.

A causa del trágico incidente de apuñalamientos en Solingen, Múnich planea reforzar las medidas de seguridad para la Oktoberfest. Según el alcalde Dieter Reiter (SPD), se implementarán controles más estrictos que podrían resultar en colas más largas en los puntos de entrada, pero la seguridad es lo primordial. La Wiesn es el festival folclórico más grande del mundo, que atrae a millones de asistentes anualmente. Este año, la Oktoberfest se llevará a cabo del 21 de septiembre al 6 de octubre.

Herrmann: La Wiesn no es igual a Solingen

El ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann (CSU), cree que las circunstancias de seguridad no son similares a las de Solingen. En eventos como la Wiesn, suelen haber protocolos de seguridad robustos y establecidos, afirmó Herrmann en la radiodifusión de Baviera. "Es un juego completamente diferente si estuviera organizando una celebración ciudadana extraordinaria como la de Solingen", destacó Herrmann. Un "festival excepcional" no tiene el mismo nivel de medidas de seguridad.

Herrmann destacó las medidas de seguridad adicionales tomadas para proteger a los visitantes de la Oktoberfest en la Theresienwiese. Se han instalado permanentemente barreras para impede ataques con camiones, así como una prohibición de cuchillos y inspecciones de bolsos para todos los visitantes. Sentimientos similares fueron expresados por el jefe de la Wiesn, Clemens Baumgaertner (CSU), durante el fin de semana. "Solingen no nos toma por sorpresa, y no tenemos que empezar de cero ya que estas situaciones de incidente ya están contempladas en el plan de seguridad". Sin embargo, todo será revisado de nuevo. Sería descuidado no revisarlo todo otra vez ahora, añadió.

El viernes, tres personas murieron apuñaladas en la ciudad de Renania del Norte-Westfalia de Solingen. Un sirio de 26 años está siendo investigado por la oficina del fiscal federal por cargos de asesinato y pertenencia a la organización terrorista Estado Islámico (EI). El sospechoso está bajo custodia.

La discusión sobre la prohibición de cuchillos no es el enfoque principal, afirma el ministro del Interior

Después del ataque, surgió una discusión sobre la prohibición de cuchillos. Sin embargo, Herrmann considera que otras discusiones son más importantes. "Ahora estamos discutiendo la posibilidad de ataques islámicos, y debemos hablar de ataques islámicos, no de la longitud de los cuchillos en Alemania", afirmó. Repitió su afirmación de que deberían admitirse fewer sirios en nuestro país. Es evidente que la capacidad de integración de Alemania está siendo probada al límite.

El alcalde Reiter expresó que se debe hacer todo lo posible para minimizar los riesgos dentro de nuestra nación. "Eso también incluye la deportación expedita de los solicitantes de asilo rechazados y el cumplimiento de las leyes existentes", explicó Reiter.

