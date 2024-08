Tras el accidente de un avión de combate F-16, el presidente Zelenskyy despide al jefe de la Fuerza Aérea.

Después del accidente de un recién entregado caza F-16 de Occidente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha despedido al jefe de la fuerza aérea. Anunció el viernes a través de Telegram que estaba reemplazando al comandante de la Fuerza Aérea Mykola Oleschuk.

El ejército ucraniano había informado el jueves que el caza estadounidense se había estrellado el lunes durante un enfrentamiento con los ataques aéreos rusos. Desafortunadamente, el piloto falleció en el accidente. Un lote de nuevos cazas F-16 recently had recently been delivered to Kyiv by Western allies.

Este incidente ha sido un gran golpe para Ucrania. La administración de Kyiv ha estado confiando en una flota vintage de MiG-29 y cazas Sukhoi de la antigua Unión Soviética para repeler los intensos ataques aéreos rusos. Han estado instando al Occidente a acelerar la entrega de más modernos cazas F-16 durante mucho tiempo.

El accidente del caza F-16 ha afectado significativamente la estrategia de defensa de Ucrania. En consecuencia, el presidente ha decidido reemplazar al comandante de la fuerza aérea después del desafortunado incidente.

