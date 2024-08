- Tras 42 años, Hubert Ulrich renuncia al Partido Verde

Hubert Ulrich, de 66 años, ha sido un miembro leal del Partido Verde durante 42 años, ocupando el cargo de presidente del estado de Sarre durante gran parte de ese tiempo. Sin embargo, Recently announced his departure from the party at the end of the year. Como le dijo a la Agencia Alemana de Prensa, Ulrich ya no desea seguir alineado con los Verdes debido a su creencia de que su rumbo está fundamentalmente equivocado. En su opinión, el partido ha virado a la izquierda a nivel federal, lo que él considera insostenible. Este giro ya había sido informado por "Süddeutsche Zeitung".

En este punto, Ulrich describió la rama de Sarre del partido como una "ruleta rusa", afirmando que se están pasando por alto temas importantes. "Es solo un vacío", expresó. La partida de Ulrich está programada para el 1 de enero de 2025, y él retendrá el cargo de presidente de su rama local de Saarlouis hasta entonces. Cambiar de partido no es una opción para él.

Ulrich served as the Green Party's state chair in Saarland from 1991 to 1999, and then again from 2002 to 2017. Following the Greens' election loss and their departure from the Saarland state parliament in 2017, Ulrich resigned from his positions at the state level.

After expressing his disagreement with the Green Party's direction, Ulrich mentioned that he would miss attending local parties in Saarland. Despite his departure, Ulrich assured his supporters that he would still organize a farewell party before leaving office in 2025.

