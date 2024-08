- Transmisión compacta

Mujeres, arriesgando su salud. Hombres, arriesgando sus vidas. Y una superpotencia con mucho en juego. Aquí lo que debes ver esta semana.

"Dallas Cowboys Cheerleaders: An American Dream" (Netflix)

Los Dallas Cowboys pueden tener un récord mixto en la Liga Nacional de Fútbol, pero sus porristas son consideradas las mejores de EE. UU. Conocidas como "Las Sweethearts de América", son fácilmente reconocibles por sus tops azules, shorts blancos con estrellas y botas de cowboy blancas. ¡Incluso hay una muñeca Barbie vestida como una Dallas Cowboys Cheerleader (DCC)! El documentarista Greg Whiteley, quien anteriormente exploró el mundo difícil de las porristas en Netflix's "Cheer", se acerca notablemente a las personas en esta nueva serie de Netflix, "Dallas Cowboys Cheerleaders: An American Dream". Cuenta las historias detrás de los uniformes, comenzando con el proceso de audición agotador, siguiendo a varias aspirantes. Por poco pago, estas mujeres sufren trastornos alimenticios y huesos rotos para hacer el corte y evitar ser cortadas al año siguiente. Es emotivo. Ahora en Netflix.

"The Instigators" (Apple TV+)

Rory (Matt Damon) y Cobby (Casey Affleck) son socios renuentes. Un padre soltero que lucha y un ex convicto, planean robar fondos desviados de un alcalde corrupto. Pero las cosas salen mal y deben huir tanto de la policía como de los vengativos gánsteres. Desesperados, convencen a la terapeuta de Rory (Hong Chau) para que se una a su escape, lo que los obliga a trabajar juntos para evitar el arresto o algo peor. La comedia de acción "The Instigators" está disponible para transmitir en AppleTV+ desde el 9 de agosto.

"The Ministry of Ungentlemanly Warfare" (Prime Video)

La comedia de acción "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" se basa en archivos recientemente desclasificados del Ministerio de la Guerra británico. Inspirada en eventos reales, la película cuenta la historia del primer unidad especial británica, fundada por el primer ministro Winston Churchill y un pequeño grupo de militares, incluyendo al autor de James Bond, Ian Fleming. Esta unidad secreta, compuesta por una pandilla de rufianes y marginados, se embarca en una misión audaz contra los nazis, empleando técnicas de combate poco convencionales y completamente "no caballerescas". Sus acciones audaces influyen en el curso de la guerra y sentaron las bases para el SAS británico y la guerra moderna. Dirigida y escrita por Guy Ritchie ("The Gentlemen"), protagonizada por Henry Cavill ("Misión: Imposible - Fallout") y Til Schweiger. Disponible actualmente en Prime Video.

"Kamala Harris - An American Career" (Arte-Mediathek)

El documental "Kamala Harris: An American Journey" de Marjolaine Grappe y David Thomson cuenta la historia de la primera Vicepresidenta de los Estados Unidos. Criada en los barrios africanos de Berkeley y Oakland, la hija de padres inmigrantes ha superado todos los obstáculos imaginables: fue la primera abogada general negra y la segunda mujer negra en el Senado de EE. UU. Ahora, parece destinada a suceder a Joe Biden en 2024. En 2020, la revista estadounidense de negocios "Forbes" la clasificó en tercer lugar en su lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo, después de Angela Merkel y Christine Lagarde. ¿Cómo llegó tan rápido a la cima? ¿Qué revela su éxito sobre la democracia estadounidense, el racismo y la igualdad de género en la política? El documental sigue su ascenso político desde los bastiones del movimiento de derechos civiles hasta la Casa Blanca. Muestra los obstáculos que la "heroína americana" tuvo que superar en su carrera y pregunta: ¿Puede una mujer convertirse en Presidenta de los Estados Unidos?

Lea también: