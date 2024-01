Transhumanismo: Conozca a los cyborgs y biohackers que redefinen la belleza

Hoy podemos alterar nuestro cuerpo de formas antes inimaginables, ya sea implantando microchips, adaptando prótesis avanzadas o incluso diseñando sentidos completamente nuevos.

Los llamados transhumanistas -personas que buscan mejorar su biología potenciando sus cuerpos con tecnología- creen que nuestra condición natural inhibe nuestra experiencia del mundo y que podemos trascender nuestras capacidades actuales gracias a la ciencia.

Las ideas que son "tecnoprogresistas" para algunos son controvertidas para otros. Pero para el fotógrafo David Vintiner son algo totalmente distinto: bellas.

"La belleza está en los productos de ingeniería", afirma Vintiner, que lleva años fotografiando ciborgs y modificadores corporales de la vida real para su próximo libro, "I Want to Believe - An Exploration of Transhumanism".

Realizado en colaboración con la directora de arte y crítica Gem Fletcher, el libro presenta a diversas personas que se identifican, hasta cierto punto, como "transhumanas": un hombre con orejas biónicas que perciben los cambios de presión atmosférica, una mujer que puede "sentir" los terremotos que tienen lugar en todo el mundo y técnicos que han desarrollado órganos fabricados en laboratorio.

Fletcher conoció la subcultura transhumanista a través del London Futurist Group, una organización que estudia cómo la tecnología puede contrarrestar crisis futuras. Tras conocer a algunos de sus miembros, el director artístico londinense se dirigió a Vintiner con la idea de fotografiarlos en una serie de retratos.

"Nuestra primera sesión fue con Andrew Vladimirov, un 'hacker cerebral'", recuerda Vintiner en una entrevista telefónica. "Cada vez que fotografiábamos a alguien nuevo, pedíamos referencias y presentaciones a otras personas clave dentro del movimiento".

Aunque el fotógrafo admitió que las afirmaciones de los transhumanistas pueden parecer extravagantes al principio, pronto vio el atractivo de la mejora tecnológica de uno mismo. "Si tuvieras la oportunidad, ¿cómo diseñarías tu propio cuerpo y qué querrías que dijera de ti?", preguntó.

Redefinir la experiencia humana

Uno de los sujetos de Vintiner, James Young, recurrió a la biónica tras perder un brazo y una pierna en un accidente en 2012. Young siempre había estado interesado en la biotecnología y se sentía especialmente atraído por la estética de la ciencia ficción. Visualizar cómo su cuerpo podría "reconstruirse", o incluso realizar tareas mejoradas con la ayuda de la tecnología más avanzada, se convirtió en parte de su proceso de recuperación.

Pero, según este joven de 29 años, las opciones que le presentaron los médicos no eran nada emocionantes: miembros biónicos de acero estándar con fundas de silicona de color carne.

"Ver lo que había disponible fue lo más inquietante", afirma Young en una entrevista en vídeo.

Lo que el cuerpo humano puede constituir, en términos de herramientas y tecnología, es algo tan borroso: si piensas en el brazo, no es más que un equipo sensorial".

"Si hubiera alguien a quien le cortaran un brazo y una pierna, sería a mí, porque me entusiasma la tecnología y lo que puede llegar a hacer".

El gigante japonés de los videojuegos Konami trabajó con la escultora de prótesis Sophie de Oliveira Barata para diseñar un conjunto de extremidades biónicas para Young. El resultado fue un brazo y una pierna de fibra de carbono gris, una estética inspirada en parte en "Metal Gear Solid" de Konami, uno de los videojuegos favoritos de Young, que entonces tenía 22 años.

Además de las funciones esperadas, el brazo robótico de Young cuenta con un puerto USB, una pantalla que muestra su cuenta de Twitter y una base retráctil que contiene un dron teledirigido. Las extremidades están controladas por sensores que convierten los impulsos nerviosos de la columna vertebral de Young en movimientos físicos.

"Las prótesis avanzadas permitieron a James cambiar la percepción que la gente tenía de su discapacidad", explica Vintiner sobre Young: "Cuando se muestran las fotografías por primera vez, la gente se queda sorprendida y desconcertada por las ideas que contienen. Pero si diseccionas las ideas, se dan cuenta de que son muy pragmáticas".

Young afirma que la gente ha tardado varios años en apreciar no sólo las funciones de los miembros biónicos avanzados, sino también su estética. "Los miembros biónicos y electrónicos se consideraban aterradores, simplemente por su aspecto", afirma. "Coincidían con la idea de que 'la discapacidad no es sexy'".

También creía que había un estigma en torno a la biónica, porque los pacientes solían llevar mangas de color carne para ocultar sus miembros artificiales.

"Visualmente, pensamos que éste es el límite del cuerpo humano", afirma Young, refiriéndose al brazo biológico que le queda. "Se abren oportunidades para los transhumanistas porque un brazo biónico no puede sentir dolor, o se puede sustituir al instante si se tiene el dinero. Tiene distintas capacidades para soportar el calor y no quemarse con el sol".

Mientras Vintiner seguía haciendo los retratos, sintió que muchas de sus ideas preconcebidas se ponían en tela de juicio. El proceso también planteó una cuestión profunda: Si la tecnología puede cambiar lo que es ser humano, ¿puede cambiar también lo que significa ser bello?

"La mayor parte de mi trabajo (original) gira en torno a las personas: su comportamiento, su carácter, sus peculiaridades y sus historias", explica. "Pero este proyecto llevó el concepto de belleza a otro nivel".

El ojo del observador

El impacto de la ciencia en nuestra comprensión de la estética es, para Vintiner, uno de los aspectos más fascinantes del transhumanismo. Lo que descubrió, sin embargo, fue que muchos miembros del movimiento siguen mirando hacia los cánones de belleza existentes como modelo para la perfección "posthumana".

Otro tema del libro de Fletcher y Vintiner es Sophia, un robot diseñado por los científicos David Hanson y Ben Goertzel en Hanson Robotics. Sophia es uno de los robots humanoides más avanzados hasta la fecha.

En declaraciones a CNN Style en 2018, Hanson dijo que la forma de Sophia resonaría con personas de todo el mundo, y que su apariencia se inspiró en parte en mujeres reales, incluida la esposa de Hanson y Audrey Hepburn, así como en estatuas de la reina egipcia Nefertiti.

Pero con sus ojos color avellana claro, sus cejas perfectamente arqueadas, sus largas pestañas, sus pómulos definidos y sus labios carnosos, el aspecto de Sophia es sin duda el de una mujer caucásica de belleza convencional.

"Cuando fotografié a Ben Goertzel, me dijo que no se tomaba tiempo para pensar en su aspecto, que no le interesaba", recuerda el fotógrafo.

Vintiner vio una cierta ironía: que alguien que no se preocupaba por su aspecto proyectara nuestra preocupación por la belleza a través del invento de su empresa.

También le sirvió para recordar que el atractivo puede ser más complejo de lo que los algoritmos pueden llegar a imaginar.

"Me temo que si podemos diseñar seres humanos sin ninguno de los 'defectos' que se dan en nuestra constitución biológica, las cosas se irán empujando cada vez más hacia un nivel de perfección que ahora mismo sólo podemos imaginar". afirma Vintiner. "Fíjese en cómo la cirugía plástica ha alterado nuestra percepción de la belleza en muy poco tiempo".

"Si los transhumanistas tienen razón y nosotros, como humanos, podemos vivir varios cientos de años, nuestra noción de la belleza y el significado mismo de lo que es ser humano cambiarán drásticamente".

Debido ala pandemia de coronavirus, el lanzamiento de "I Want to Believe - An Exploration of Transhumanism" (Quiero creer: una exploración del transhumanismo), así como una campañade Kickstarter y la exposición fotográfica que lo acompaña, se han pospuesto temporalmente.

Fuente: edition.cnn.com