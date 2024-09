Transformar el concepto de la teoría del loto en una aplicación en el mundo real

Lotus está delineando su futuro con la Theory 1, insinuando unos pocos años emocionantes que están por venir. Después de la primera prueba de conducción, está claro que el futuro de la marca no será aburrido. La electrificación es una realidad, pero ¿cómo destacarán sus próximos modelos ante la competencia? La Theory 1 ofrece una variedad de respuestas, enfocándose en ofrecer una experiencia de conducción auténtica y sin adulterar. No hay espacio para distracciones de pantallas de ancho de coche o sobrecarga de datos. En su lugar, el enfoque está en lo básico, mostrando información esencial donde es más efectiva. Y eso significa decir adiós al uso excesivo de más de 100 materiales diferentes en los vehículos. En su lugar, la Theory 1 utiliza una selección más limitada, como fibras de carbono recicladas, titanio, vidrio reciclado, etc.

Confort a alta velocidad

La fibra de carbono se utiliza extensively en el chasis, la carrocería y el interior. Un material desarrollado con un startup de Berlín se utiliza para los cojines del asiento y el pequeño volante de estilo racing. Estos cojines pueden inflarse o desinflarse rápidamente, ofreciendo confort en curvas rápidas o, en un concepto futuro, como una advertencia táctil para velocidad excesiva o salida de carril. Esto fue un cambio bienvenido en la prueba de conducción, en lugar del constante pitido o chirrido en muchos vehículos actuales.

El conductor se sienta centralmente en la Theory 1, justo entre las dos puertas aladas que se abren y cierran con un baile emocionante, ahorrando espacio en los aparcamientos estrechos. El parabrisas bajo y la vista clara de la suspensión ofrecen una perspectiva amplia. Los pasajeros encuentran espacio de sobra con un sonido especialmente adaptado del sistema de audio KEF, sentados ligeramente desplazados hacia la parte trasera. Una banda de luz láser corre a lo largo del interior a altura de hombro, mostrando el estado de carga o la función de señal de giro, entre otras cosas.

El pequeño display 2D en el volante y el head-up display buscan minimizar las distracciones para el conductor mientras proporcionan información necesaria. La tecnología láser y OLED también se utiliza externamente, proporcionando delgados strips de luz láser en la parte delantera y una banda de iluminación interactiva en los lados que responde al tacto y muestra various indicadores de estado del vehículo.

Excelencia aerodinámica

La Theory 1 está diseñada para rendir y hacerlo bien. Las secciones delantera y trasera aerodinámicamente avanzadas, incluyendo el spoiler trasero activo, muestran que el alto rendimiento es el objetivo. La altura de 1.14 metros y el contorno del techo ligeramente curvado contribuyen a esto. Siguiendo el ejemplo del Lotus 49 de Fórmula 1, la unidad del motor y la batería está diseñada como un elemento portante, asumiendo fuerzas directamente de la suspensión. Esto simplifica el diseño y reduce el peso, eliminando la necesidad de un subchasis. El alerón trasero también está montado en la unidad del motor y la suspensión, asegurando que la carga actúe directamente sobre los neumáticos.

La Theory 1 es capaz de conducción autónoma de nivel 4, gracias a cuatro sensores LiDAR, seis cámaras HD y una combinación de radares de onda milimétrica y ultrasónicos que proporcionan un alcance de感知 de 360 grados. El vehículo puede detectar obstáculos dentro de un radio de 200 metros, incluso en condiciones meteorológicas adversas.

Rápido, pero apto para el uso diario

El estudio Lotus Theory 1 no está diseñado como un hipercoche, sino como un vehículo rápido adecuado para el uso diario, dirigido a los entusiastas que aprecian la conducción dinámica. El peso objetivo de "menos de 1600 kg" se empareja con un motor eléctrico de 1000 CV en la parte trasera, capaz de acelerar la Theory 1 de 0 a 100 km/h en menos de 2.5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 320 km/h. El paquete de baterías de 70 kWh ofrece un alcance de alrededor de 400 kilómetros. El estudio cuenta con modos de conducción como Range, Tour, Sport, Individual y Track, y está equipado con neumáticos Pirelli P-Zero Elect en tamaños 20 y 21 pulgadas.

Después del lanzamiento de la Theory 1, actualmente no hay planes para la producción en serie, según Lotus. En su lugar, el estudio sirve como una colección de ideas innovadoras, una plataforma para la tecnología centrada en el conductor que mejora el disfrute y la seguridad de la conducción. También muestra posibles nuevos materiales que podrían ayudar a reducir el impacto ambiental de los coches futuros. Lotus está confiado en que muchas innovaciones del estudio tienen el potencial de aparecer en futuros modelos de Lotus, ya sea en su forma actual o de manera similar.

