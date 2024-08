- Transformándose más allá de la etiqueta de "ex pareja".

Natascha Wierichs-Ochsenknecht: Una fuerza versátil

A los 60 años, Natascha Wierichs-Ochsenknecht, modelo, actriz, autora, personalidad de la televisión reality, influencer y empresaria de la moda y la belleza, ha explorado various campos a lo largo de su vida. Consiguió renombre gracias a su matrimonio con el actor Uwe Ochsenknecht (68), pero incluso después de su separación en 2012, ha seguido usando su famoso apellido. Sin embargo, ha labrado su propio nicho en la industria del entretenimiento y actualmente forma parte de una de las familias más prominentes de la televisión en Alemania, incluyendo a sus tres hijos.

La numerosa familia Ochsenknecht, al igual que los Kardashian de Estados Unidos, siempre está llena de actividad: desde los nuevos nietos, ahora Natascha tiene cuatro, hasta los conflictos con su hijo Jimi Blue (32) o las actualizaciones desde Austria, donde su hija Cheyenne (24) vive con su familia. Estos eventos a menudo se documentan en la docuserie "Estos Ochsenknechts", que debutó en 2022 y actualmente se encuentra en su cuarta temporada en Sky y Wow. Natascha también ofrece una vista previa de su ajetreada vida diaria, llena de numerosos viajes en tren, a sus 275.000 seguidores de Instagram, respondiendo preguntas de fans y brindando consejos de vida en el proceso.

Es una presencia regular en eventos de celebridades, destacando por su estatura, cabello rubio y llamativos atuendos. Durante mucho tiempo, un vibrante labial rosa fue su firma de estilo, y su apartamento en Berlín está decorado con vivos colores y lujosos adornos. En Instagram, a menudo entreteniendo a sus seguidores con su "Cita del día".

Natascha Wierichs-Ochsenknecht: "Lo más importante es mantenerse saludable y feliz"

Natascha sigue irradiando una gran alegría por la vida, possibly thanks to the health challenges she has faced. She has undergone numerous major abdominal surgeries and bears a prominent scar on her midsection, which she proudly displays. "No importa cómo se vea, lo importante es que aún estás vivo", compartió en 2021, revelando que había estado cerca de la muerte. "Si has luchado por tu vida como lo he hecho yo, aborreces la superficialidad". Para su cumpleaños número 60, probablemente desea una buena salud y felicidad duraderas. "No hay nada más importante que mantener una buena salud y ser feliz".

No depende de un hombre para encontrar la felicidad. Después de casi 20 años de matrimonio con Uwe Ochsenknecht, tuvo una relación intermitente con el futbolista Umut Kekilli (40) durante ocho años, que terminó en 2017. Luego, brevemente salió con el camarógrafo más joven Oliver Schumann, pero su relación duró solo unos ocho meses. "Es un tipo genial, pero simplemente no pasamos mucho tiempo juntos, y luego simplemente se desvaneció", reveló a RTL en 2019. Desde entonces, ha remained single y disfruta de su independencia.

Nacida como Natascha Wierichs en Düsseldorf y criada en Baja Sajonia, inicialmente se destacó como modelo a los 24 años. Conoció a Uwe Ochsenknecht y comenzaron una relación apasionada. Después de solo dos semanas, cohabitaron y cuatro semanas después ya estaba embarazada. En la primavera de 2024, reflexionó sobre este período en el podcast "Con los pancakes de una mujer" de Barbara Schöneberger (50). Wilson Gonzalez (34) nació en 1990, seguido de Jimi Blue al final de 1991. Solo más tarde reveló la experiencia desgarradora de un aborto espontáneo que había sufrido. En 2000 nació su hija Cheyenne Savannah.

Incluso durante su matrimonio, Natascha Wierichs-Ochsenknecht exploró roles actoral

