Transformándose en para-remero debido a un derrame cerebral en la carrera de un atleta olímpico

Kathrin Marchand comenzó a remar a los 14 años. Después de participar en dos Juegos Olímpicos en Londres 2012 y Río 2016, decidió colgar su equipo de remo competitivo. Tristemente, un derrame cerebral la golpeó justo cuando comenzaba su carrera médica. Después de la rehabilitación, aspiró a regresar a su trabajo como médico y al remo. En París, la mujer de 33 años competirá en el quadruple sculls en los Paralímpicos, buscando una medalla. En una entrevista con ntv.de, habla sobre sus aspiraciones y su camino de regreso al remo.

ntv.de: Competirás en el quadruple sculls en los Paralímpicos el 1 de septiembre. Es el mismo día en que tuviste tu derrame cerebral hace tres años. ¿Cómo te hace sentir eso?

Kathrin Marchand: Al principio, me pareció una coincidencia extraña. Quiero decir, uno de 365 días, ¿verdad? Pero no lo veo como un mal presagio. Tal vez sea el destino. Lo voy a aprovechar. Me motiva.

¿Cómo ha cambiado tu vida después del derrame?

Siempre había pensado que estaba en forma. Luego, de repente, me derribó. Ahora no puedo hacer tantas cosas. Además, tengo una 'enfermedad' inusual para alguien de mi edad. La etapa de rehabilitación fue difícil. Estuve rodeada principalmente de ancianos. A mi edad, fue difícil aceptar que no era diferente. Muchos luchaban contra más de una enfermedad. La rehabilitación no era exactly mi idea de diversión.**

¿Por qué no?

Era como un recordatorio de que realmente estaba enferma. Algo con lo que nunca había tenido que lidiar antes. Era como mirarse en un espejo y no gustarse lo que se ve. Tuve dificultades para aceptarlo.**

¿Cómo lo superaste?

Quería dar la vuelta a esta situación. No quería taparme con las sábanas y esperar la jubilación. No duraría una semana. Sabía que no quería pasar mis días en una pensión todavía.**

¿Y cómo te va ahora?

He encontrado mi ritmo de nuevo. Trabajo por las mañanas, cuatro días a la semana. Luego vuelvo a casa, descanso y duermo un poco. Después del almuerzo, voy al gimnasio por un rato. El remo ha vuelto a mi vida ahora. Es un deporte hermoso. El ritmo de él, la conexión con la naturaleza... es casi meditativo. Cuando estoy ahí fuera, olvido todo lo demás.**

¿Por qué dejaste de remar en 2016?

Después de los Juegos Olímpicos de Río, sentí que había llegado a un cruce de caminos. Sentí que tal vez no recuperaría mucho más. Podría haber calificado para Tokio, pero probablemente habría terminado en la final B. No quería invertir más energía en eso.**

¿Por qué no?

Quería centrarme en mis estudios. Una carrera deportiva no paga muy bien. Además, tuve que tomarme dos meses sin pago para participar en los Paralímpicos. Y justo cuando empecé a trabajar como médico, tuve el derrame.**

¿Significaba que ya no podías trabajar?

Sí. No pude trabajar durante nueve meses.

Y entonces, ¿qué pasó?

Recordando la alegría del remo, durante mi tiempo libre, decidí intentarlo de nuevo.**

¿Cómo volviste a ello?

Mi vecina, que también rema, solía llevarme con ella cuando iba a remar. Mientras ella estaba en el bote, yo hacía vueltas a un lado. Me animó y sugirió que volviera a subirme al bote. Eventualmente, lo hice y lo disfruté.**

Tienes una discapacidad visual. ¿Cuánto puedes ver mientras remas?

Mi discapacidad visual es el mayor desafío en mi vida diaria. No puedo ver un tercio completo de mi campo visual en ambos ojos. Aprender visualmente ya no es una opción, y me resulta difícil aprender nuevos patrones de movimiento. Pero aún puedo remar. Solo tuve que recordar los que tenía antes. Se sintió raro al principio.

¿Qué fue diferente exactly?

Sentí una pared a mi izquierda. Todo parecía oscuro de ese lado. No podía ver lo que estaba sucediendo en el bote, ni a los oponentes de ese lado. Tuve que ajustarme a eso.**

¿Cómo terminaste en deportes para discapacitados?

Cuando escuché sobre los Juegos Paralímpicos de Invierno en la radio, pensé, ¿por qué no intentarlo. Solicité clasificación.

¿Cómo funciona exactly?

Pensé que sería clasificado basado en mi discapacidad visual, pero eso no funcionó. Puedo ver demasiado. La gente necesita tener al menos la mitad de su campo visual perdido. Pensé que eso era todo para mí.**

Pero?

Desde que soy responsable de las clasificaciones de remo a nivel nacional, incluidas en nuestro club, Anna Rohde sugirió que solicitara clasificación debido a mis dificultades de coordinación, específicamente con mi alineación de remar derecha-izquierda. Se lo mencioné a ella, y a pesar de pensar que el tema estaba cerrado, acepté su sugerencia. Como resultado, presenté una solicitud centrada en mis desafíos de coordinación y fuerza en el lado izquierdo.**

¿Y entonces?

A continuación, se requirió una evaluación neurológica, que confirmó mi diagnóstico médico. Luego procedí con mi solicitud, que fue aceptada posteriormente, y fui invitado a una cita. Durante mi reunión de clasificación, un médico y un especialista en remo evaluaron. Analizaron mis niveles de fuerza, flexibilidad de brazo y habilidades de coordinación a través de ejercicios. Se registró mi rendimiento en varios patrones de movimiento, con puntos asignados según mis debilidades. En última instancia, no logré los puntos requeridos para la clasificación.

¿Qué es lo que más esperas mientras te preparas para tus terceros Juegos, pero esta vez en los Paralímpicos?

Estoy emocionado por las competiciones. Estos eventos son únicos, suceden cada cuatro años, lo que los hace algo especial. Además, estoy ansioso por experimentar la vida comunitaria en el Village Paralímpico y explorar la ciudad de París. Francia, especialmente París, nos da la bienvenida calurosamente.

Sin embargo, las competiciones de remo no tendrán lugar en París, sino en Vaires-sur-Marne.

Aunque nos alojamos en el Village Paralímpico, viajamos en autobús a Vaires-sur-Marne para tanto los entrenamientos como las competiciones. Es un poco inconveniente debido al viaje de una hora en cada sentido. Sin embargo, es motivador estar en el village para empaparse de la atmósfera general.

¿Cuáles son tus objetivos?

Nuestro objetivo como equipo es asegurar un puesto en el podio en los cuatro sin timonel. Aunque será desafiante, sería un logro.

¿Por qué podría ser desafiante?

Los Paralímpicos no son un logro fácil. Este año, hemos enfrentado numerous lesiones, enfermedades y retiradas de competidores. Sin embargo, nuestro objetivo sigue siendo ganar una medalla y continuar con nuestros éxitos de los años anteriores.

¿También estás ansioso?

La singularidad de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que se celebran cada cuatro años, contribuye a la atmósfera especial que llevan. Cuando empecé a remar, percibí participar en tales eventos como un logro significativo. Sin embargo, he llegado a darme cuenta de que solo necesito dar lo mejor de mí durante el entrenamiento. Sin embargo, aún me pongo nervioso antes de la carrera, ya que trato de dar lo mejor de mí y a veces sucumbo a la presión.

¿Cómo lidias con la presión individualmente?

A veces, utilizo los servicios de un psicólogo deportivo para prepararme mentalmente para la competencia. Me brindan consejos valiosos que puedo implementar en París.

¿Qué tipo de consejos?

Visualizo la carrera en mi mente y me familiarizo con la situación, lo que incluye comprender mejor el entorno y volverse competente en mantener la concentración y bloquear las distracciones.

¿Cómo navega tu equipo la presión?

Como equipo, compartimos la misma ansiedad antes de la carrera. También siento la expectación y la emoción. Sin embargo, como quien tiene más experiencia en remo dentro de nuestro equipo, trato de transmitir confianza y asegurar a mis compañeros que estamos en el camino correcto. Nuestras sesiones de entrenamiento nos han preparado bien y podemos traducir esos éxitos a la competencia.

La colaboración es crucial para tu equipo y confiar el uno en el otro es clave. ¿Cómo es remar en un equipo de cuatro sin timonel?

Remar en un equipo es divertido. Nos inspiramos y motivamos mutuamente, lo que es una excelente razón para entrenar duro. Nos conocemos desde hace tres años y somos claramente conscientes de las fortalezas y debilidades del otro. La camaradería asegura que nadie se quede solo.

¿Qué harás después de la competencia?

Después de la competencia, seguiré apoyando al equipo hasta el final de los Paralímpicos. Planeo ver otros deportes y disfrutar de la atmósfera general de los Juegos. La ceremonia de clausura es un evento que espero ansiosamente. Tomaré tiempo para relajarme y apreciar el viaje, que included several challenges. On September 23rd, I must return to work.

