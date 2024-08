- Transformado de un estado de platino a una demanda de un millón de dólares

Jared Leto (52), en una entrevista en "The Kyle and Jackie O Show", habló sobre cómo su banda 30 Seconds to Mars estuvo al borde de la ruina financiera en su momento de mayor popularidad. El músico acumuló una deuda considerable con su discográfica y acabó en los tribunales, todo mientras disfrutaba del éxito de su segundo álbum.

Demanda de $30 millones

A pesar de vender más de tres millones de copias de "A Beautiful Lie" en 2005, Jared Leto y la banda, incluyendo a su hermano y baterista Shannon Leto (54), se encontraron debiendo a su discográfica EMI una cantidad astronómica de $2.7 millones. La situación se agravó aún más cuando recibieron una demanda de $30 millones por incumplimiento de contrato debido a la demora en el trabajo de su tercer álbum.

Según la leyenda, la banda documentó esta batalla legal en "Artifact", una película que coincidió con el lanzamiento de su tercer álbum "This Is War". La disputa finalmente se resolvió, lo que permitió a la banda firmar un nuevo contrato con EMI. Sin embargo, Leto no muestra entusiasmo al recordar esta época, resumiendo: "Superamos el capítulo más loco de nuestras vidas y es agradable haber superado eso".

Aquí por la música, afirma Leto

Leto admite que ganar dinero en la industria de la música no es fácil, incluso hoy en día. "Ganas dinero con los conciertos", aclara. Sin embargo, incluso eso tiene obstáculos debido a la inflación. A pesar de esto, Leto asegura que el dinero no es lo que lo motiva en su música: "Lo haría gratis. Es increíblemente cautivador subir al escenario".

A pesar de los desafíos financieros que enfrentaron, incluyendo una demanda de $30 millones por incumplimiento de contrato y una deuda masiva con su discográfica EMI, la banda 30 Seconds to Mars, incluyendo a Jared Leto y su hermano Shannon Leto, continuó creando música, lanzando su tercer álbum "This Is War" y documentando su batalla legal en la película "Artifact".

Jared Leto, a pesar de las dificultades financieras en la industria de la música, mantiene que lo que lo motiva es el amor por la música, diciendo: "Lo haría gratis. Es increíblemente cautivador subir al escenario ♪ Con 30 Seconds to Mars ♪."

Lea también: