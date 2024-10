Trágico incidente con 16 muertos por deslizamiento de lodo en Bosnia y Herzegovina

En Bosnia-Herzegovina, lluvias torrenciales han azotado el país desde la tarde del jueves, causando inundaciones y desprendimientos de tierra devastadores. El pequeño pueblo de Donja Jablanica ha sido una de las áreas más afectadas, con grandes escombros moviéndose rápidamente por la ciudad. Al menos 18 vidas han sido lamentablemente cobradas como consecuencia.

Un portavoz policial de Mostar confirmó las fatales víctimas al sitio bosnio "klix.ba". Muchos residentes aún no han sido localizados. 16 de estas muertes ocurrieron en la región de Jablanica, aproximadamente 70 kilómetros al suroeste de Sarajevo, según el anuncio del policía Ljudevit Maric. Dos vidas adicionales se perdieron en la región de Fojnica. La presidencia del país ha enviado al ejército a los lugares afectados.

El primer ministro de la Federación de Bosnia y Herzegovina, Nermin Niksic, tuiteó: "La situación es extremadamente grave; muchas personas no pueden abandonar sus hogares". El gobierno declaró posteriormente un estado de emergencia y formó un equipo de respuesta de emergencia.

El despliegue del ejército en las regiones afectadas para intensificar los esfuerzos de rescate, incluyendo el uso de helicópteros, fue informado por la oficina presidencial. Helicópteros de la misión de la UE Eufor, con Alemania como socio, también ayudaron en la evacuación de personas heridas. Según la agencia de protección civil, una gran parte de la población está en riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierra.

Aislamiento temporal de la ciudad

Inicialmente, el acceso a la ciudad de Jablanica, hogar de 4,000 residentes, estaba bloqueado, según informaron los servicios de rescate. El viernes, el ejército y los equipos de protección civil llegaron con equipos pesados para limpiar el lodo. Las fotos de los medios locales muestran desprendimientos de tierra que cubrieron las casas hasta el techo. Todo lo que se podía ver era el minarete de una mezquita.

"Fue absolutamente terrorífico", contó un residente del pueblo de Donja Jablanica, Emir Arfadzan. Gigantescas rocas y miles de toneladas de escombros se precipitaron en el pueblo. "Aproximadamente diez casas fueron destruidas y se informaron muertes", compartió el hombre de 62 años. A la gente le "quedaron apenas segundos" para buscar refugio. "Pero pudimos salvar a un niño", dijo Arfadzan.

