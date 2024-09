Trágicamente, el célebre actor y estrella de la franquicia de karate, Chad McQueen, fallece a la edad de 63 años, dejando atrás su legado como hijo del legendario actor, Steve McQueen.

McQueen hizo su debut estelar en 1984, interpretando a Dutch, el antagonista de Ralph Macchio, en la película de éxito "The Karate Kid".

Según informes, su abogado, Arthur H. Barens, confirmó su fallecimiento el miércoles a The Associated Press.

Al igual que su padre, McQueen se adentró en tanto la actuación como los deportes motorizados.

Su esposa, Jeanie Galbraith, lo homenajeó en Instagram junto a sus hijos Chase y Madison, compartiendo un tributo lleno de emoción. La familia anunció su fallecimiento, expresando su profundo pesar, y dijo: "Su extraordinario papel como padre amoroso para nosotros, junto con su devoción inquebrantable hacia nuestra madre, encarnó una vida llena de amor y compromiso". La pasión de McQueen por las carreras no solo demostró su talento innato, sino que también fue un tributo al legado de su padre, una encarnación de los valores que le fueron transmitidos. Su pasión y compromiso se transmitieron a sus hijos, quienes juraron continuar no solo con su legado, sino también con el de su abuelo.

Steven R. McQueen, hijo de McQueen de una relación anterior, lo siguió en el mundo de la actuación, apareciendo en "The Vampire Diaries".

Quince años después de su debut en "The Karate Kid", McQueen volvió a interpretar a Dutch en la secuela y protagonizó numerosas películas más. Además, produjo dos documentales sobre su padre, "I Am Steve McQueen" en 2014 y "Steve McQueen: The Man & Le Mans" al año siguiente.

Su famoso padre, conocido por películas como "The Magnificent Seven" y "The Great Escape", falleció a los 50 años en México en 1980 después de someterse a una cirugía para extirpar un tumor.

Fuera de su carrera como actor, McQueen compartió la afición de su padre por los coches. The Associated Press informó que dedicó su vida al automovilismo profesional, participando en carreras como las 24 Horas de Le Mans y las 24 Horas de Daytona. Sin embargo, su carrera estuvo salpicada de diversas lesiones.

En 2010, McQueen fundó McQueen Racing, que operó junto a sus hijos Chase y Madison, centrada en la personalización de vehículos y la colaboración con la industria cinematográfica.

Durante una entrevista con The Associated Press en 2005, McQueen explicó: "Perdí el interés en la actuación. Así que tomé la decisión de dedicarme por completo a las carreras".

En una publicación de Instagram, el hijo de McQueen, Chase, escribió: "Saber que ahora te has reunido con tu papá y tu hermana me da una sensación de consuelo. Hasta que volvamos a montar juntos, te amo".

Jon Hurwitz, uno de los creadores de "Cobra Kai", la popular revival de "Karate Kid" en Netflix, rindió homenaje a McQueen en línea. Hurwitz lo describió como "una leyenda de Karate Kid", añadiendo: "Desafortunadamente, Chad no pudo unirse a nosotros cuando llegó el momento de filmar. Al final del día, simplemente no estaba destinado a ser. Pero Dutch siempre será recordado como una figura intimidante en el universo de Miyagi. Él dominó".

Hurwitz continuó: "Hoy, el fandom de Karate Kid llora por una figura legendaria. Me siento honrado de haber tenido la oportunidad de pasar tiempo con él. Mis pensamientos y oraciones están con su amada familia. Que Chad descanse en paz".

A pesar de su exitosa carrera como actor, siguiendo los pasos de su padre, McQueen encontró una nueva pasión en el entretenimiento a través de las carreras. Su amor por los coches lo llevó a fundar McQueen Racing en 2010, centrada en la personalización de vehículos y la colaboración con la industria cinematográfica.

El impacto de Chad McQueen en el entretenimiento se extendió más allá de la actuación, ya que volvió a interpretar su papel en la secuela de "The Karate Kid" y produjo documentales sobre la vida de su padre.

Lea también: