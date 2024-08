- "Tradción que vive" - Reina del título de Vino para permanecer

De la última disputa sobre la tradición de la Reina del Vino Palatina, los viticultores de Baden y Württemberg están poco impresionados. Mientras que los viticultores del otro lado del Rin han estado debatiendo recientemente el título de la monarquía del vino más antigua de Alemania, las asociaciones de viticultores de Baden y Württemberg prefieren aferrarse a la tradición de la coronación y al nombre bien establecido.

Modernizando la Tradición

"It's a tradition that's alive," dijo Hermann Morast, director gerente de la Asociación de Viticultores de Württemberg, a la Agencia Alemana de Prensa. "Y no cambiará por un debate externo de la sociedad." Para los viticultores de Baden, su asociación enfatizó que un diseño contemporáneo del cargo de las reinas del vino es más importante que un posible nuevo título.

En la segunda mayor área de cultivo de Alemania, el título ya no debería ser "Reina del Vino Palatina" en el futuro, según la asociación Pfalzwein a cargo de la promoción del vino regional. En su lugar, debería ser "Embajadora del Vino Pfalz" o "Embajadora del Vino Pfalz". En lugar de coronas, ahora debería haber insignias en la competencia, que también está abierta a los hombres. El alcalde de Neustadt, Marc Weigel, se opuso a esto, argumentando que devaluaría la marca.

Después de la elección de la Reina del Vino Palatina el 4 de octubre en Neustadt, se creará un concepto a largo plazo. Según Pfalzwein, la elección debería tener una base más amplia. O bien se coronará una reina que llevará una corona, o bien, en caso de que un hombre gane, se le dará un distintivo de oro. Según el resultado de la elección, también habrá princesas con una corona o un monarca del vino con un distintivo de plata, como explicó Pfalzwein.

Los viticultores de Württemberg se mantienen en el título

La cuestión de un cambio de título también se discutió en la Asociación de Viticultores de Württemberg, admitió el director gerente Morast. Y por supuesto, la asociación enfrenta el desafío de llevar la tradición a la era moderna sin cambiar sus cimientos. "Pero los títulos también forman parte de la tradición", dijo Morast. "Por eso nos mantenemos en el título y la tradición en Württemberg".

La competencia futura para la corona del vino también estará abierta a las mujeres. "Si aún hay aplicaciones serias de hombres, por supuesto las miraremos", prometió Morast, whose association has around 12,500 members in the growing area of Württemberg and represents over 95 percent of producers and wine volume. "Pero eso no ha ocurrido en todos estos años".

Los viticultores de Baden también quieren modernizar el cargo de las reinas del vino

De manera similar, los viticultores vecinos de Baden, whose wine region elected Lucia Winterhalter from Bad Krozingen (Breisgau-Hochschwarzwald district) as the 74th Baden Wine Queen just a few weeks ago, said: "For us as the Baden Winegrowers' Association, the contemporary design of the office of the wine queens is more important than a potential new title," said managing director Holger Klein. The association places great value on the professional qualifications of its wine queens. They are important multipliers for Baden wine and wine culture in the region and for the association with its over 450 members.

The office is not merely a representative task due to the committee work. "Besides the established tradition, that's also one of the main reasons why we see the office in female hands," said Klein. "Our industry is still rather male-dominated. In our understanding, the time as Wine Queen is also a gateway for female up-and-coming professionals."

