- Trabajos de puente en Hamburgo planeados antes de la desviación a Berlín

Trabajos en curso en los puentes ferroviarios de Hamburg-Veddel, pero a partir del fin de semana, el tráfico de larga distancia entre Berlín y la ciudad hanseática se desviará por esta ruta. Se espera que los trabajos actuales en los puentes ferroviarios, así como la renovación de las vías y los cambios, estén completados para el martes. El viernes por la noche, esta ruta, que normalmente puede alojar hasta 660 trenes al día, tendrá que manejar tráfico adicional hacia y desde Berlín.

Puentes en Necesidad de Reparación

Debido a los trabajos de construcción de puentes en Hamburgo, Deutsche Bahn había reducido sus servicios. Desde el 15 de julio, hay cancelaciones y retrasos de trenes entre la estación principal y Harburg. Varios conexiónes de larga distancia a y desde Fráncfort y Colonia fueron cancelados. Una vez completados los trabajos a corto plazo, ya se ha restaurado un sistema de cuatro pistas en el área de los puentes de Veddeler, explicó un portavoz de Deutsche Bahn, agregando: "Esto es operativamente necesario para manejar el tráfico adicional en el corredor de alto rendimiento de Hamburgo-Berlín".

El portavoz también confirmó declaraciones anteriores de DB Infraestructura (Infrago) de que las vigas longitudinales y transversales y los apoyos de los puentes del Elba Norte, que tienen más de 100 años y están a few hundred meters north of the Veddeler bridges, se renovarán hasta junio de 2025. Estos trabajos comenzaron en 2023.

Tiempo de Viaje más Largo y Menos Trenes

A partir del viernes (16 de agosto), comenzarán los trabajos de construcción en la ruta de Hamburgo-Berlín. Deutsche Bahn planea renovar más de 74 kilómetros de vía y 100 cambios entre Wittenberge (Brandeburgo) y Ludwigslust (Mecklenburg-Aurora) y entre Hamburgo y Büchen (Schleswig-Holstein) y alrededor de Hagenow Land (Mecklenburg-Aurora). Hasta el 14 de diciembre, los trenes de larga distancia y de mercancías se desviarán por Lüneburg, Uelzen, Salzwedel y Stendal (Sajonia-Aurora) y, por lo tanto, también tendrán que cruzar los puentes de Hamburg-Veddel. El tiempo de viaje se prolongará en tres cuartos de hora y solo habrá un tren por hora entre Hamburgo y Berlín en lugar de dos.

Autobuses de Reemplazo Entre Hamburgo y Schwerin

También se ve afectado el tráfico regional. Habrá autobuses de reemplazo entre Hamburgo y Schwerin, así como entre Wittenberge. Schwerin solo se puede alcanzar en tren a través de Lübeck y la línea no electrificada y de vía única a Bad Kleinen. A partir del final de septiembre, los trenes expresos regionales de la línea RE1 (Hamburgo-Schwerin-Rostock) deberían funcionar nuevamente en gran medida sin restricciones.

Commuters Frustrated

En una reunión pública a principios de agosto en la ciudad de West Mecklenburg de Boizenburg, alrededor de 150 commuters expresaron su frustración, según un informe en el "Ostsee-Zeitung". Dos tercios de la población empleada en la ciudad commute a otras ciudades, principalmente Hamburgo o Schwerin. "¿Cómo se supone que debo llegar al trabajo en dos semanas?", citó el periódico a un commuter. El tiempo de viaje se prolongará en hasta 50 minutos por viaje. El tráfico de reemplazo es una especie de prueba para la renovación general de nueve meses de la línea ferroviaria de Berlín-Hamburgo que comenzará en agosto de 2025, explicó un representante de Deutsche Bahn para Mecklenburg-Aurora.

Nueve Mes

