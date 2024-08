- Trabajo nocturno para los socorristas: inundaciones en Bruchsal

Fuertes tormentas han inundado calles, llenado sótanos, y especialmente han causado que el río Saalbach en el distrito de Karlsruhe suba drásticamente. Bomberos, policía y servicios de rescate están operando continuamente. En Bruchsal, los residentes fueron alertados a través de la aplicación de advertencia Nina para evacuar pisos bajos y sótanos en ciertas áreas de la ciudad y buscar pisos más altos. Dos ayudantes civiles resultaron heridos allí - la gravedad de sus lesiones no estaba clara inicialmente. En Gondelsheim, un ayudante resultó herido mientras transportaba sacos de arena.

Según el centro de control de inundaciones, el río Saalbach alcanzó su nivel más alto en la estación de Bruchsal alrededor de las 2:30 a.m., con más de 2.13 metros - justo por encima del nivel para una llamada inundación de 100 años de 2.10 metros. El casco antiguo del distrito de Heidelsheim fue inundado, y también hubo inundaciones en el centro de la ciudad de Bruchsal, especialmente en pasos subterráneos, según el departamento de bomberos. Sin embargo, los niveles de agua volvieron a bajar más tarde esa noche.

Debido a la tormenta, la administración municipal había pedido a los residentes que se quedaran en casa. Según sus informes, toda el área de la estación de Bruchsal está cerrada. Se espera que el cierre permanezca en vigor hasta las horas de la mañana. El tráfico de trenes entre Gondelsheim y Bruchsal ha sido suspendido. La policía de Karlsruhe instó a la gente a evitar viajes en coche no esenciales debido al tiempo tormentoso.

Cientos de operaciones en el área de Karlsruhe

El centro de control de inundaciones advirtió por la noche que debido a las lluvias locales intensas, podría haber fuertes aumentos en los niveles de agua en algunos arroyos y ríos pequeños en Baden-Württemberg durante la noche y el miércoles. "En áreas urbanas, puede haber sobrecargas locales del sistema de alcantarillado y inundaciones rápidas de calles, sótanos, pasos subterráneos y garajes subterráneos en casos individuales", dijo en un informe de situación. "También es posible la inundación de calles fuera de las áreas urbanas". No hay riesgo de inundación regional en ríos más grandes.

La asociación de bomberos del distrito de Karlsruhe anunció poco antes de la medianoche que los bomberos habían manejado más de 500 operaciones hasta ahora, con alrededor de 300 aún abiertas.

"Caos absoluto"

En Gondelsheim, a unos 15 kilómetros al oeste de Karlsruhe, los coches están siendo arrastrados por las aguas de las inundaciones, dijo un portavoz del departamento de bomberos por la tarde. Hay "caos absoluto". Se han informado personas atrapadas en sus coches por el agua, dijo un portavoz de la policía. Sin embargo, el departamento de bomberos no considera necesarias evacuaciones en este momento.

En la red social Facebook, el municipio informó que hay una situación de emergencia en toda la ciudad. Aquellos que puedan deberían ayudar a amigos y vecinos. "Después de la lluvia, se necesitarán muchas manos ayudantes y también bombas, etc."

El departamento de mantenimiento de carreteras del distrito está conduciendo continuamente con camiones a lo largo de las carreteras federales en el área afectada para probar la accesibilidad a través de la red vial, según el departamento de bomberos.

Corte de energía por motivos de seguridad

En Bruchsal, la ciudad informó que el suministro de energía se cortó en algunas calles durante la noche por motivos de seguridad. El Hospital Fürst-Stirum también resultó dañado por la tormenta, según el departamento de bomberos, pero continúa operando sin restricciones.

Río supera marcas anteriores de agua alta

Vistas impresionantes desde el centro de control de inundaciones mostraron la situación: la línea de nivel de agua de Gondelsheim había estado por debajo de la marca de diez centímetros durante varios días antes de subir repentinamente a más de 2.70 metros por la tarde, superando eventos de inundaciones de 2013 (2.23 metros), 2015 (2.06 metros) y 1983 (1.95 metros). El nivel de agua bajó significativamente antes de la medianoche. En Bruchsal, el nivel de agua subió de manera similar. En 2013, el nivel de agua fue de 1.68 metros.

Día más caluroso del año

En Linkenheim-Hochstetten, un rayo golpeó el ático de un edificio de apartamentos, causando un incendio. El departamento de bomberos apagó las llamas.

Más tarde, las tormentas se movieron hacia el norte sobre la región de Heilbronn. Inicialmente, un portavoz de la policía informó solo unos pocos despliegues, como árboles caídos. En la autopista A81, se advirtió temporalmente a los conductores sobre aquaplaning.

Según datos preliminares del Servicio Meteorológico Alemán (DWD), Waghäusel-Kirrlach en el distrito de Karlsruhe registró la segunda temperatura más alta a nivel nacional el martes, con 36.3 grados Celsius. Bad Neuenahr-Ahrweiler en Renania-Palatinado ocupó el primer lugar con 36.5 grados Celsius. Por lo tanto, martes fue el día más caluroso del año hasta ahora, según datos preliminares.

