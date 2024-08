Trabajadores de servicios que siguen tocando los bordes de la expectativa de un "ambiente favorable"

Tras el ataque con cuchillo en Solingen, la jefa de la Alianza para el Progreso y la Renovación (BSW), Sahra Wagenknecht, instó al canciller Olaf Scholz a cambiar su política de refugiados. Sugirió que Scholz debería anunciar públicamente un límite a la cultura de bienvenida, stating que Alemania no puede manejarlo más. "¡No vengan aquí!", exclamó.

En el contexto del ataque presuntamente islamista, Wagenknecht propuso un cambio en la política de refugiados y presentó un plan de seis puntos. Esto incluye la renuncia de la ministra federal del Interior, Nancy Faeser, del SPD. Wagenknecht también reiteró su solicitud de cortar los beneficios sociales para los求求者 rechazados después de un breve período de transición. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Federal alemán ha establecido límites estrictos para reducir los beneficios para los求求者, según varias sentencias.

Other aspects of Wagenknecht's plan include enforcing deportations that have been ordered, revoking residence permits or halting asylum procedures for individuals on "home leave", handling asylum applications in third countries outside the EU, and halting development aid to nations that fail to take back their citizens.

Wagenknecht, conocida por su postura firme sobre la política migratoria, ha estado abogando por este punto de vista desde su partida del partido La Izquierda el pasado otoño. Ella elogió la política de refugiados de Dinamarca como un modelo a seguir.

