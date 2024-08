- Trabajadores de oficina que llevan a cabo negocios en secreto desde la orilla del mar.

Las personas que deben trabajar mientras sus colegas están de vacaciones a menudo se sienten desanimadas o eligen cambiar su espacio de trabajo a la playa en lugar de utilizar días adicionales de vacaciones para una escapada a la playa. Este comportamiento, especialmente común entre los Millennials, según un estudio de EE. UU., se conoce como "vacaciones silenciosas" o "fiestas silenciosas". Un estudio que encuestó a 1170 trabajadores estadounidenses encontró que el 40% de los Millennials ha participado en esto, y la tendencia está en aumento.

Las formas de satisfacer el deseo de una experiencia en la playa durante las horas de trabajo son muchas. Por lo general, la gente trabaja desde su lugar de vacaciones, realiza lo mínimo y aprovecha su tiempo pagado para disfrutar de sus vacaciones no tan legales. Los métodos van desde mantener el estado de la aplicación de mensajería activo al mover ocasionalmente el ratón mientras se toman cócteles hasta enviar mensajes relacionados con el trabajo después de las horas laborales, lo que implica horas extra.

¿Son beneficiosas las "vacaciones silenciosas"?

Aunque puede parecer una pequeña falta al principio, puede arruinar significativamente el espíritu de las vacaciones para el personal. Aquellos que son descubiertos pueden enfrentar tanto la terminación como las multas. El problema no está en la ubicación de trabajo, sino en engañar a los empleadores sobre la productividad. La inactividad regular durante las horas de trabajo costituye una infracción penal. La abogada Nicole Mutschke declaró a RTL: "Esto no es sólo una violación del contrato, sino que también puede considerarse fraude en el tiempo de trabajo, una actividad ilegal."

Es aconsejable solicitar formalmente tiempo libre en su lugar. Aquellos que han agotado sus días de vacaciones pueden solicitar licencia no remunerada, aunque los empleadores no están obligados a aprobarla. Psicológicamente, también hay ventajas en separar las vacaciones y el trabajo. Numerous investigaciones indican que mezclar el trabajo y el ocio puede resultar en fatiga, estrés crónico e/issues con la concentración y el sueño. Por lo tanto, trabajar en una laptop en la playa puede no ser tan atractivo como parece.

La tendencia de los Millennials a tomar "vacaciones silenciosas" ha levantado preocupaciones sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y posibles problemas legales. A pesar del atractivo de trabajar desde la playa, participar en tales actividades puede considerarse violaciones del contrato o fraude en el tiempo de trabajo.

Dado el potencial de consecuencias negativas, puede ser más beneficioso para los Millennials desconectarse completamente durante sus vacaciones solicitando formalmente tiempo libre o considerando la licencia no remunerada, en lugar de intentar mezclar el trabajo y el ocio.

