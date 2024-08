Torneo de tenis de Cincinnati: Aryna Sabalenka vence a Iga Świątek, asegurándose un lugar contra Jessica Pegula en la ronda final.

Por primera vez en esta temporada, Sabalenka logró vencer a Swiatek en sets corridos, marcando su primera victoria sobre la número 1 del mundo después de dos derrotas en finales del WTA 1000. Según el WTA, Sabalenka declaró: "No me precipité. Tuve fe en mí misma y no intenté golpear la pelota con fuerza. Simplemente traté de mantenerme en el juego, ejercer toda la presión posible sobre ella y estuve muy concentrada en mi saque". Además, mencionó: "Cuando alguien te lleva 8-3, piensas: 'Tengo que mantener el partido interesante', así que quería esta victoria desesperadamente para hacer que nuestros partidos sean entretenidos para el público".

Ahora en su quinta final del año, Sabalenka busca asegurar su segundo título después de defender su título en el Abierto de Australia en enero. Anteriormente, nunca había llegado a la final en Cincinnati, y con esta victoria, subirá en el ranking al segundo puesto del mundo.

Pegula persigue logro histórico

Pegula, por su parte, tiene la oportunidad de convertirse en la primera mujer desde Evonne Goolagong Cawley en 1973 en ganar tanto el Abierto de Canadá como el Abierto de Cincinnati en una sola temporada.

Para lograrlo, la estadounidense superó a una revitalizada Badosa 6-2 3-6 6-3 en un partido retrasado por la lluvia el domingo, asegurando su novena victoria consecutiva después de su triunfo en Montreal la semana pasada.

Después de pasar gran parte de la temporada con lesiones, Pegula ha encontrado una forma excepcional en un momento crucial, con el US Open comenzando el 26 de agosto.

Pegula reveló: "Me siento físicamente genial ahora después de llegar a dos finales consecutivas". Agregó: "Tuve un poco más de sueño esta vez, lo que ayuda. El cuerpo se siente genial, lo cual es excelente. Ahora solo necesito un poco más de descanso". Además, expresó: "Después de la final mañana, tendré una semana para ponerme al día con el sueño".

La victoria de Sabalenka sobre Swiatek en sets corridos también demostró su habilidad en el tenis, ya que ejerció una excelente presión con su saque durante todo el partido. Pegula, que busca un logro histórico, deberá traer su mejor tenis tanto en la final del Abierto de Canadá como en la del Abierto de Cincinnati para seguir los pasos de Goolagong Cawley.

