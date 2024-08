Tormentas inundan sótanos y lugares de trabajo subterráneos en Renania del Norte-Westfalia

En NRW, tormentas fuertes están aliviando los días cálidos y húmedos en muchos lugares. "Inundaciones" se informan en Duisburg, según el departamento de bomberos. Una persona sufre una herida en la cabeza por un granizo. Sin embargo, no hay peligro para la vida.

Tormentas con lluvia y granizo han causado inundaciones en sótanos y árboles arrancados en varias ciudades de Renania del Norte-Westfalia. "Todo el personal disponible está en servicio", dijo un portavoz del departamento de bomberos de Duisburg. Casi toda el área de la ciudad está afectada. El enfoque claro de las operaciones son los problemas relacionados con el agua - inundaciones en sótanos y pasajes subterráneos. No hay lesiones graves hasta ahora.

Sin embargo, una persona fue golpeada con tanta fuerza por un granizo que sufrió una herida en la cabeza. De lo contrario, es "lo habitual, solo más". Hasta ahora se han registrado 190 operaciones. En Bonn, la policía informó sobre unas 30 operaciones. "Sótanos inundados, ramas rotas, árboles en la carretera", enumeró un portavoz. Sin embargo, no hubo incidentes graves.

En Haltern am See, el departamento de bomberos también llevó a cabo varias operaciones. Allí también, se trató principalmente de sótanos inundados y árboles arrancados. Inicialmente, el número de operaciones es de alrededor de 15. No hay peligro para la vida y no hay ríos desbordados.

Por la noche, el Servicio Meteorológico Alemán (DWD) advirtió sobre tormentas. Localmente, podrían haber fuertes lluvias (hasta 40 litros por metro cuadrado en poco tiempo) y ráfagas de viento fuertes hasta 90 km/h. Solo habrá un alivio temporal en el tiempo durante la noche del martes al miércoles. Es posible que haya más tormentas con potencial de tormenta, algunas ya durante la noche.

Se mide un récord de 36,2 grados Celsius en NRW

En los próximos días, los habitantes de Renania del Norte-Westfalia pueden esperar días calurosos y noches cálidas. "Las temperaturas permanecen relativamente altas durante la noche y alcanzan un mínimo de 20 a 22 grados", dijo un meteorólogo del DWD.

Con más de 36 grados, se ha registrado un récord de temperatura en NRW, según datos preliminares del DWD. Se registraron 36,2 grados en Ennigerloh-Ostenfelde en el distrito de Warendorf, según anunció un portavoz. La temperatura más alta registrada este año en NRW fue de 35,4 grados. Sin embargo, estos son datos provisionales.

El DWD había emitido una advertencia de calor extremo para NRW. Para el miércoles, el servicio meteorológico espera temperaturas pico que serán ligeramente más bajas.

El departamento de bomberos de Duisburg informó que han movilizado a todo su personal disponible para abordar los problemas de inundación causados por las tormentas. La Comisión para la gestión de desastres en Renania del Norte-Westfalia está monitoreando de cerca la situación para proporcionar la ayuda y el apoyo necesarios.

Lea también: