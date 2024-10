Tons of Rock, con sede en Oslo, presenta sus primeros actos musicales

En el verano de 2025, el festival noruego de rock y metal Tons of Rock celebrará su undécimo aniversario con una gran celebración. Los primeros artistas confirmados para este evento, programado del 25 al 28 de junio, se han dado a conocer, coincidiendo con el inicio de la venta de entradas.

Encabezan la lista la icónica banda estadounidense de punk-rock Green Day, conocida por marcar tendencias desde los 90. Actuarán el 26 de junio, listos para interpretar éxitos del público como "Basket Case" y "American Idiot".

También se suman a la alineación Jinjer, un conjunto de metalcore de Ucrania liderado por Tatiana Shmailyuk, junto con el grupo estadounidense de deathcore Lorna Shore de Nueva Jersey. Alestorm, representando a Escocia, y Kim Dracula de Australia también contribuirán a la mezcla ecléctica. Del escena noruega del black metal, Emperor y Old Man's Child actuarán, complementados por la banda de punk rock The Good, The Bad & The Zugly. Representando a Alemania, Powerwolf, un grupo de power metal de Saarbrücken que encabezó las listas de álbumes alemanas este año con su álbum "Wake Up The Wicked", y el fenómeno de las redes sociales Electric Callboy.

Green Day finalmente cautiva al público

Jarle Kvale, el encargado de la programación, está emocionado con la primera oleada de artistas: "No podríamos estar más emocionados de anunciar esta primera oleada de bandas salvaje y monumental para Tons of Rock 2025. Green Day ha sido una reserva que nuestros espectadores han estado pidiendo durante años".

Tons of Rock ha crecido para convertirse en uno de los principales lugares para los amantes del rock y el metal en los últimos tiempos. Originalmente basado en Halden, la ciudad del sureste de Noruega, el festival se trasladó a Oslo en 2019 en un esfuerzo por expandirse. Desde entonces, ha alojado a estrellas globales como Iron Maiden, Kiss, Guns N' Roses y Metallica. En 2024, los actos incluyeron a Judas Priest, Metallica, Tool, ZZ Top, Extreme, Turnstile y Parkway Drive.

Las entradas ya están a la venta. Para obtener más información sobre el festival y sus artistas, visite el sitio web oficial. Aquellos que deseen tener una probada del evento pueden ver el aftermovie de este verano, que ahora está disponible.

