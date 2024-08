- Toni Kroos recibe la Orden al Mérito de Mecklemburgo-Pomerania Occidental

La Estrella del Fútbol Toni Kroos Recibe la Orden al Mérito de Mecklemburgo-Pomerania Occidental

Tras culminar su exitosa carrera, Toni Kroos ha sido galardonado con la Orden al Mérito del estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. El jugador de 34 años ya ha aceptado la propuesta realizada por la Presidenta del Gobierno Manuela Schwesig (SPD). Kroos es originario de Greifswald y jugó fútbol en su juventud para el FC Hansa Rostock. La condecoración se le entregará en su ciudad natal.

"Toni Kroos es uno de los futbolistas alemanes más exitosos de todos los tiempos y también uno de los mejores embajadores de Mecklemburgo-Pomerania Occidental en todo el mundo", dijo Schwesig. "Hizo su carrera futbolística en Leverkusen, Múnich y Madrid, pero nunca olvidó de dónde viene".

El campeón del Mundial 2014 puso fin a su carrera este verano después de ganar la Liga de Campeones con el Real Madrid y participar en la Eurocopa con la selección alemana. "Estoy muy contento de recibir esta distinción especial, especialmente porque no se basa solo en logros deportivos. Siempre me ha importado no ser solo un futbolista", dijo Kroos. El exjugador del Bayern también recently fue elegido Futbolista del Año.

La Presidenta del Gobierno Schwesig destacó las significativas contribuciones de Toni Kroos al fútbol y su profunda conexión con Mecklemburgo-Pomerania Occidental, lo que lo convierte en el candidato ideal para la Orden al Mérito del estado. El reconocimiento de los logros y el compromiso de Kroos con su ciudad natal refuerza aún más su estatus como un embajador respetado y renombrado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental más allá de sus fronteras.

