Tom Brady: 'No siempre es lo que yo quiero. Es lo que queremos como familia'. ¿Qué le espera al quarterback?

Los Tampa Bay Buccaneers de Brady fueron una víctima de lo que se ha denominado el mejor fin de semana de fútbol americano en la historia de la NFL - cayendo agónicamente por debajo de una remontada de 24 puntos en la segunda mitad contra los Rams de Los Ángeles en uno de los cuatro impresionantes partidos de playoffs divisionales.

Las preguntas sobre el futuro del jugador de 44 años comenzaron en el momento en que abandonó el campo, con el quarterback Brady diciendo que "no había pensado mucho en ello."

"Simplemente lo tomaremos día a día y veremos dónde estamos", añadió.

Después de enfrentarse a las preguntas anuales sobre sus planes de jubilación durante años, Brady no es ajeno a jugar tranquilo sobre llamar a tiempo a su carrera de 22 temporadas, sin embargo, apareciendo en el podcast 'SiriusXM Let's Go!' el lunes, el mariscal de campo habló largo y tendido sobre su proceso de pensamiento para el futuro.

Aunque reiteró su deseo de no "apresurar" ninguna decisión, Brady dijo que su esposa, Gisele Bündchen, y sus hijos estarían en el corazón de cualquier decisión que tomara.

"La mayor diferencia ahora que soy mayor es que también tengo hijos, y me preocupo mucho por ellos", dijo Brady a Jim Gray.

"Han sido mi mayor apoyo. Mi esposa es mi mayor apoyo, le duele verme golpeado ahí fuera.

"Ella se merece lo que necesita de mí como marido y mis hijos se merecen lo que necesitan de mí como padre".

La familia es lo primero

A pesar de un final desgarrador, fue otra temporada excelente para el eterno Brady, que lanzó 5.316 yardas, el récord de su carrera y de la temporada de la NFL, para superar la marca de las 5.000 yardas por segunda vez en su carrera.

También lideró la NFL en pases de touchdown en temporada regular, con 43, y terminó segundo, sólo por detrás de Aaron Rodgers, de los Green Bay Packers, en puntuación de quarterback (QBR), con un 68,1.

Sin embargo, Brady afirmó que una campaña así no habría sido posible sin su familia.

"Voy a pasar algún tiempo con ellos y darles lo que necesitan, porque realmente me han estado dando lo que necesito los últimos seis meses para hacer lo que amo hacer", dijo Brady.

"Dije esto hace unos años, es de lo que se tratan las relaciones - No es siempre lo que yo quiero, es lo que queremos como familia. Voy a pasar mucho tiempo con ellos y averiguar en el futuro lo que sigue.

"Jugar al fútbol me da mucha alegría, me encanta. Pero no jugando al fútbol, hay mucha alegría en eso para mí también ahora, con mis hijos creciendo y viéndolos desarrollarse y crecer."

Nivel de campeonato

Después de haber pasado 20 años y ganado seis Super Bowls con los New England Patriots, estableciendo una dinastía dominante con el entrenador Bill Belichick, Brady firmó con los Buccaneers en 2020.

Posteriormente reclamó su séptimo anillo de Super Bowl en su primera temporada en Florida, acallando enfáticamente otro año de acusaciones de que estaba "acabado" en el máximo nivel, afirmaciones que Brady databan de 2015.

La retirada llegará cuando el propio Brady sepa que ya no puede jugar a ese "nivel de campeón".

"Cada año solo tengo que asegurarme de que tengo la capacidad de comprometerme con lo que el equipo realmente necesita, eso es realmente importante para mí", dijo Brady.

"El equipo no se merece nada menos que lo mejor de mí. Si siento que no estoy comprometido con eso, o no puedo jugar a un nivel de campeonato, entonces tienes que darle a alguien más la oportunidad de jugar".

"Ya veremos. Queda mucho tiempo entre ahora y el comienzo de la próxima temporada de fútbol. Tengo que resolver esas cosas, lo que probablemente sea natural para cualquiera".

Fuente: edition.cnn.com